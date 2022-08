Miljoenenaankoop Hassane Bandé verlaat Ajax voor Franse tweedeklasser

Bandé speelde geen minuut in het eerste van Ajax. Beeld Pro Shots / Ron Baltus

Bandé kwam op 1 juli 2018 over van het Belgische KV Mechelen. Twee weken later raakte hij zwaar geblesseerd. Hij liep een kuitbeenbreuk op waardoor hij lang moest revalideren. Pas ruim een jaar later maakte Bandé bij Jong Ajax zijn eerste officiële speelminuten. Hij speelde in totaal acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor het beloftenteam.

In de winterstop van het seizoen 2019-2020 werd Bandé voor anderhalf seizoen verhuurd aan de Zwitserse club FC Thun, maar hij keerde al na en half jaar terug. Van 2020 tot 2022 kwam de Burkinees op huurbasis uit voor de Kroatische club NK Istra 1961.

Het bedrag waarvoor Bandé naar de Franse tweedeklasser verkast, is niet bekendgemaakt. De aanvaller had nog een contract voor een jaar.