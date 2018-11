Miljoenen voor Ajax bij winst op Benfica

Daarmee zou Ajax het geld dat ze uitgaven voor Daley Blind en Dusan Tadic al ruimschoots hebben terugverdiend. Bovendien biedt het perspectief om ook volgend jaar te investeren in spelers die op internationaal niveau het verschil kunnen maken.



Kassa rinkelt

Alleen plaatsing voor de groepsfase van het miljoenenbal leverde Ajax al zo'n 42 miljoen euro op. Dat is opgebouwd uit een startpremie van 15 miljoen euro en 18 miljoen euro op basis van eerdere deelnames aan Europees voetbal. Uit de pot van tv-gelden komt 2,5 miljoen euro en de drie thuisduels in de groepsfase leveren ongeveer 6 miljoen euro op.



De bankrekening wordt extra gespekt wanneer je wint of gelijkspeelt. Ajax won al twee duels (5,4 miljoen euro) en speelde een keer gelijk (0,9 miljoen euro) in de groepsfase. Winst op Benfica levert nog eens 2,7 miljoen euro, maar Ajax plaatst zich dan ook voor de achtste finales. Dat beloont de Uefa met een premie van 9,5 miljoen euro.



Waarde selectie

Dan zijn er nog inkomsten die minder in steen zijn gebeiteld. Hoe verder Ajax komt in de Champions League, hoe meer de selectie van trainer Erik ten Hag waard wordt. Wie goed presteert op het hoogste podium, ziet zijn prijskaartje makkelijk met miljoenen stijgen.



Directeur spelersbeleid Marc Overmars moest vorige week bij Fox Sports nog lachen toen de waarde van de selectie van Ajax op 250 miljoen euro werd geschat. Dat vond hij aan de voorzichtige kant. Hij noemde zelf geen bedrag.



