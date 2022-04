Miedema en Roord schieten Oranje naar monsterzege op Cyprus

Vivianne Miedema scoort de 4-0 tijdens de WK-Kwalificatie wedstrijd tussen Nederland en Cyprus. Beeld ANP

Op Cyprus werd er eerder deze kwalificatie al met 0-8 gewonnen. En hoewel er even wat chagrijn leek te ontstaan toen het na 22 minuten in Groningen nog altijd 0-0 stond, hadden de Oranjevrouwen evenzoveel minuten daarna nodig om de tussenstand nog voor rust op 5-0 te zetten, door een hattrick van Vivianne Miedema en twee doelpunten van Jill Roord.

Dubbele hattrick

Na rust liepen de Oranjevrouwen uit tot liefst 12-0 (!), een evenaring van het overwinningsrecord dat zonder meer verbroken had kunnen worden. Miedema maakte ook na rust een hattrick en ging een kwartier voor tijd naar de kant met liefst 91 interlanddoelpunten op zak. Hoewel ze bij Arsenal meestal op het middenveld staat geposteerd, toonde ze zich in Groningen weer een spits pur sang. Ook Lineth Beerensteyn en Sherida Spitse (schitterend afstandsschot) scoorden. Roord completeerde na rust ook háár hattrick en ook de invallende PSV-jongeling Esmee Brugts (18) deed een duit in het zakje.

Natuurlijk, een prachtig resultaat voor het oog, maar ook weer niet zoveel zeggend met het oog op de toekomst. Ook in de wetenschap dat Parsons nog altijd met hoofdbrekens kampt. Wat gebeurt er met het WK-kwalificatieduel met Belarus dat door de KNVB geboycot is, terwijl de UEFA wedstrijden van Belarus ‘gewoon’ door laat gaan? Levert dat misschien wel een reglementaire nederlaag op? En dan is Oranje op het EK ook nog eens gekoppeld aan Rusland, een land dat voorlopig wél door de UEFA uitgesloten wordt. Maar is dat nog steeds zo ten tijde van het EK en zo ja, tegen wie spelen de Leeuwinnen dan?

EK-opstelling

Met welk team wil Parsons eigenlijk gaan spelen op het EK? De Engelsman werd bijna elke interlandperiode geteisterd door belangrijke afwezigen. Deze week ontbreken sterspeelsters Lieke Martens en Daniëlle van de Donk. Onder Parsons zagen we al veel andere namen in de laatste maanden, maar dat was deels noodgedwongen en deels om jonge speelsters in actie te zien tegen zwakkere broeders. Cyprus was vanavond zó ondermaats dat hij het waarschijnlijk met een B- of C-elftal ook wel had gered, maar Parsons wil óók werken aan een bepaalde vastigheid richting het EK.

En dan zijn er nog de resultaten die vrij wisselvallig zijn. Niet voor niets is de Belarus-zaak zo’n ding. Een reglementaire nederlaag brengt de Oranjevrouwen in een lastig parket in de WK-kwalificatie, waar IJsland met een wedstrijd minder gespeeld maar twee punten minder heeft. Vers in het geheugen zitten nog de twee nipte remises tegen Tsjechië in de kwalificatie.

In dat licht bezien was de eclatante overwinning op Cyprus, hoe zwak die ploeg ook is, een fijn opstekertje richting de toekomst. Net als dat de invalbeurt en het debuut van de kersverse Oranje-international Damaris Egurrola (Lyonnais) dat ook was, onder toeziend oog van 45 familieleden en vrienden onder wie haar ouders, die in elk geval getrakteerd werden bij hun avondje uit in Groningen.