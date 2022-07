Middenvelder Taylor (20) verlengt contract bij Ajax tot 2027

Kenneth Taylor en Edson Alvarez Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Taylor maakte in december 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Tot dusverre kwam de Nederlandse jeugdinternational, die is geboren in Alkmaar, tot 22 optredens voor de Amsterdammers. Daarin scoorde hij twee keer.

Sinds 2010 is Taylor onder contract bij Ajax. In een interview liet Taylor eerder al weten zijn nabije toekomst bij Ajax voor zich te zien. “Voor mij is het simpel,” vertelde hij. “Ajax is mijn club. Het liefst blijf ik bij Ajax. Ik heb elf jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hier wil ik volledig doorbreken.”