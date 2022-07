Michael Matthews wint weergaloze Tour-etappe, Vingegaard weerstaat aanvallen Pogacar

Michael Matthews. Beeld REUTERS

Het begin van de etappe was ronduit spectaculair te noemen. Vooraf was al een levendige strijd verwacht om een plek in de kopgroep, maar dat Tadej Pogacar op 180 kilometer zou gaan versnellen, dat hadden er niet veel aan zien komen. Ook Jumbo-Visma niet, want de ploeg van geletruidrager Jonas Vingegaard werd flink in verlegenheid gebracht. De Deen heeft echter Wout van Aert als ploeggenoot en zo kon de eerste schade worden hersteld. Met Primoz Roglic, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck gingen er wel drie Jumbo’s overboord.

Het peloton werd door alle aanvallen flink uitgedund, terwijl het tempo op de eerste klimmetjes enorm hoog lag. Pas toen er na een uur koers op de Côte de Châtaignier een flink groep weg wist te rijden, kreeg Jumbo weer grip op de koers. De weg werd geblokkeerd en de rust keerde terug. Zo reed een kopgroep met onder meer Bauke Mollema snel weg, terwijl Roglic en co weer aansluiting vond bij het peloton.

De koplopers kregen flink de ruimte en sloegen een gat van ruim tien minuten. In die groep naast Mollema ook onder meer Louis Meintjes, Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran en Michael Woods. Die eerste was voor de rit de nummer vijftien in het algemeen klassement en deed dus goede zaken.

Favorieten vergroten voorsprong

Op ruim 50 kilometer van de streep reed Michael Matthews weg bij zijn metgezellen. Hij reed even solo en kreeg toen Andreas Kron, Felix Grossschartner en Luis Leon Sanchez mee. Bauke Mollema kon het tempo niet meer volgen en moest zijn voormalige metgezellen laten gaan.

Op de slotklim kwam Matthews opnieuw solo aan de leiding, maar toen Alberto Bettiol vanuit de achtergrond voorbij kwam, leek het gedaan met de Australiër. De Italiaan ontplofte echter en Matthews pakte de rit alsnog. Mollema kwam uiteindelijk als negentiende over de streep.

Bij de klassementsmannen probeerde Pogacar het verschil te maken op de slotklim, maar Vingegaard hield stand. De twee reden wel weer weg van hun concurrenten.

Jonas Vingegaard (l) en Tadej Pogacar. Beeld AFP