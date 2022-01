Met zijn megalomanie wil Fifa-baas Infantino de voetbalkalender laten ontploffen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen it de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

28 januari: een 2 voor Gianni Infantino

Infantino, wiens naam per vandaag verandert in Infantilo, stelde dat het verdubbelen van de wereldkampioenschappen voetbal het verdrinken van Afrikaanse vluchtelingen zou verminderen. Eerst werd de Fifa geleid door corrupte dieven als Blatter en Platini, die WK’s verkochten aan de hoogste bieder. Nu beschikt de Fifa over een vent die de voetbalkalender wil laten ontploffen met zijn megalomanie. Daarvoor gebruikt hij het beeld van boten vol vluchtelingen – de man denkt in metaforen. Volle kalenders en volle boten, voel je hem? Het cynisme is weerzinwekkend. In die overkoepelende voetbalbond gaan miljarden om, maar een pr-adviseur kan er niet van af. Niet dat pr-adviseurs altijd het verschil maken, het optreden van Hugo de Jonge zijn we nog niet vergeten. Grappig vond ik dat de Fifa-site wel melding maakte van Infantino’s glorieuze optreden voor Europese politici, maar dat er niks stond over bootvluchtelingen.

Fifa-president Gianni Infantino. Beeld AP

27 januari: een 4 voor Lahlou Benbraham

Het was moeilijk om bij het kijken naar Senegal-Kaapverdië niet aan een omgekochte scheidsrechter te denken. Lahlou Benbraham heette de snuiter, afkomstig uit Algerije dat relatief een welvarend land moet zijn. Hij gaf een rode kaart aan een Kaapverdiaan voor iets waarvoor Bas Nijhuis niet eens zou fluiten en de keeper van Kaapverdië kreeg rood voor een botsing. Als de man niet was omgekocht, was hij in elk geval niet capabel om te fluiten.

Ik kijk niet alles van de Afrika Cup maar genoeg om te durven zeggen dat het voetbal slecht is en de opwinding groot. Musa Barrow van Bologna, marktwaarde 20 miljoen, is een dynamische aanvaller en de coach van Gambia een interessante Belg. Burkina Faso speelt zaterdag de kwartfinale tegen Tunesië, terwijl de president net is afgezet. Nooit saaie momenten in Afrika met zijn 1,3 miljard inwoners.

Lahlou Benbraham. Beeld AP

26 januari: een 9 voor Hakim Ziyech

Het verbaast me dat zo weinig mensen Ziyechs doelpunt hebben gezien. Ik vroeg Jan en alleman: ‘Heb je de goal van Ziyech gezien?’ Een enkeling had hem even teruggekeken op YouTube. Jammer, omdat zo’n doelpunt live het langste leven leidt. De verbazing, de opwinding, het ongeloof, de bewondering, de vreugde, de herhalingen uit allerlei standpunten, het nagenieten, verlengen de levensduur van zulke schoonheid tot het vijf-, zesvoudige. Hudson-Odoi passeerde twee man en schoof de bal naar Hakims rechtervoet. Hij legde hem klaar voor zijn linker, nog één touch en de bal vertrok met een vette curve naar een voor Lloris onbereikbare bovenhoek. De smet op het meesterwerk was Tuchels juichen. Daar ging hij weer krom staan om dat vuistje te ballen en er vier keer lucht mee te slaan. Volwassen man, hè. Terwijl Ziyech zijn trainer helemaal niet nodig heeft.

Hakim Ziyech. Beeld REUTERS

25 januari: een 6 voor Lisandro Martínez

Ooit had je had Matthäus, later Simeone en nu Deyverson van Getafe. Men rolde en simuleerde dat het een aard had. Tadic moet filmpjes van hen hebben bekeken. Als Tadic op de grond valt, speelt hij een sterfscène. Hij krijgt een schop tegen zijn enkels en grijpt naar zijn hoofd. Logisch is het niet, maar toch gaat de scheidsrechter voor de zekerheid kijken. Martínez voegde aan het begrip doorrollen tegen PSV een dimensie toe. Eerst rolde hij over de achterlijn na een duel met de vederlichte Mwene. Toen rolde hij terug het veld in. In het terugrollen probeerde hij pijn uit te drukken. Het bleef bij proberen, als een soapie tijdens zijn debuut. Ze zeggen dat voetballers leren van Europese wedstrijden. Martínez dacht zondag aan Getafe, maar het omgekeerde was niet zo. “Wij zoeken spelers die MacBeth aankunnen, geen zichtbare aanstellers.”

Lisandro Martínez. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

24 januari: Een 8 voor Brian Brobbey

Obispo kwam als een kruisraket op Brobbey af, vloog over hem heen en raakte midden in de explosie de knie van het fenomeen. Zelf moest de PSV’er er ook van hinken. Op halve snelheid hobbelde Brobbey de perfecte voorzet van Tadic tegemoet, kwam omhoog als een vogel met een lamme vleugel en landde goddank op zijn goede knie. Antony maakte het sloopwerk af met een duwtje van rechts dat de vlijmende pijn opnieuw in de knie deed schieten.

Timber maakte een van zijn spaarzame beslissende fouten waarop Götze Álvarez van zich afschudde als een Mexicaans plaagorganisme en schoof de bal in de hoek. In het laatste kwartier hervond Álvarez zijn rol van doorslaggevende schoffelaar door werkelijk alles te onderscheppen wat maar te onderscheppen viel. Hij hield tegen met zijn hoofd, voeten, borst en allerlei lichaamsdelen die we nog niet kenden.

Brian Brobbey. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

21 januari: een 9 voor Steven Bergwijn

Lang niet alle transfers gaan door. Tijdsdruk speelt vaak een rol, geld is uiteraard belangrijk – zowel de transfersom als het salaris – en dan is er nog de slagvaardigheid van een ervaren bestuurder of het gebrek eraan van iemand die de voetbalwereld niet past als een maatpak.

Vaak hebben we de bankman Ed Woodward flaters zien slaan als ceo van Manchester United. De laatste miskoop was natuurlijk Cristiano Ronaldo; niet omdat hij een slechte voetballer is, maar omdat hij karakterologisch niet past in een elftal vol jonge talenten. Kijk hoe hij reageerde op zijn wissel tegen Brentford woensdagavond en hoe de nieuwe trainer, voetbalprofessor Rangnick, al tijdens de wedstrijd op de knieën ging voor een temper tantrum van het Portugese kind. Woodward had die jongen nooit moeten kopen en zeker niet uit overwegingen van branding. Waar Ronaldo heerst, is de kleedkamer verdeeld.

Susan Lenderink is, als cfo weliswaar, de Woodward van Ajax. In plaats van te luisteren naar Overmars en Ten Hag en Bergwijn in een eerder stadium aan te trekken, keek ze te veel naar de getallen. Tadic en Blind, de grote verdieners bij Ajax, hebben geen restwaarde. Bergwijn, die vóór woensdag ongeveer 23 à 24 miljoen kostte, zou na twee jaar Ajax voor minstens het dubbele van de hand kunnen worden gedaan. De cfo luisterde niet naar de technische mensen en liet de deal afspringen. Een dag later was Bergwijn, die in zijn eentje drie punten pakte voor Tottenham, zomaar tien miljoen meer waard. Je kunt de schuld geven aan het opportunisme van de voetbalwereld, je kunt het opportunisme ook incalculeren.

Overigens is opportunisme niet voorbehouden aan het voetbal. Ruim twintig jaar geleden bood een telecomgek uit Spanje een paar miljard voor Endemol omdat hij op zoek was naar ‘inhoud’. Waanzin is de bron van De Mols rijkdom, niet zijn vermeende creativiteit. Ajax leidde na het Bergwijnechec meteen de aandacht af met het benaderen van Ihattaren, een in potentie goed speler, maar een die nog lang niet in staat is om interlands te beslissen, laat staan competitiewedstrijden in de Premier League.

Steven Bergwijn. Beeld AFP

21 januari: een 8 voor Özgür Aktas

Joey Veerman begon niet geweldig aan de wedstrijd tegen Telstar. Bij het tellen van zijn rendement aan het eind van het potje stond er een assist en een goal op zijn rekening. De assist was vintage Veerman: steekbal door de as. Telstar begon heel goed aan de wedstrijd. Men zette ‘druk naar voren’, waar PSV slecht tegen kon, en kwam op voorsprong door een doelpunt van het kopwonder Aktas, voor wie Telstar al zijn vierde club in het betaalde voetbal is. Misschien dat Jonker van hem de Botman van IJmuiden kan maken. Het was dat Drommel een ongehoorde redding verrichtte op een tweede kopbal van Aktas, anders was het met rechts kalm ingeschoten doelpunt van Veerman een stuk minder waard geweest.

Özgür Aktas. Beeld Pro Shots

21 januari: een 8 voor Danilo

Vier doelpunten maken is geen kleinigheid. Ook niet tegen een amateurclub. Dus wat Bruggink zei, dat Danilo voor bijna alle eredivisieclubs een aanwinst zou zijn, sneed hout. Danilo heeft techniek en een killersinstinct. Een andere typerende ESPN-meme zoals: ‘Ik vind Bergwijn niet zo’n goede voetballer’– is het voortijdig afmaken van Daramy. Er waren twee of drie rushes waaruit veel talent sprak. Te vroeg afschrijven kan altijd nog.

Danilo. Beeld Pro Shots

20 januari: een 5 voor Susan Lenderink

Een dag nadat de cfo van Ajax de stekker uit de onderhandelingen met Tottenham Hotspur en Bergwijn had getrokken, maakte Stevie in de 94ste en 95ste minuut van de wedstrijd tegen Leicester City twee beslissende doelpunten. De eerste aanval begon met een technisch volmaakt passje op Kane, het tweede doelpunt werd binnengeschoven met de binnenkant rechts door de ijskoud gebleven aanvaller. Bij Ajax keken de technische mensen tandenknarsend toe. Weer scoorde Stevie door de as, waar Ten Hag hem ook graag had gezien. Ajax was het slachtoffer van de bureaucratische structuur van de beursgenoteerde onderneming, waar de cfo eindverantwoordelijk is voor transfers – zelfs al lag haar ervaring vooral bij het managen van warenhuizen en dameslingerie. Als ze vorige week 23 of 24 miljoen had geboden, was Bergwijn van Ajax geweest. Ten Hag loopt te stampvoeten, wat ik je brom.

Susan Lenderink, financial CEO Ajax. Beeld Pro Shots / Toin Damen

20 januari: een 5 voor Sadio Mané

Naar de Afrika Cup kijk ik vaker dan verwacht. Dinsdag naar het laatste uur van Malawi-Senegal, vergelijkbaar met de tweede helft van Heerenveen-Go Ahead Eagles. Er was slecht voetbal en het op papier minste elftal had de meeste samenhang. In Afrika zie je voetballers de raarste passes geven. Ze schuiven de bal over de zijlijn of geven hem in de breedte aan een tegenstander, die gaat rennen om vervolgens een voorzet aan de tegenstander te geven. Ik wijt het aan stress. Ze spelen voor volk en vaderland en dus bakken de wereldsterren Mané en Koulibaly er weinig van. Go Ahead werd beter gecoacht dan Heerenveen. Van Wonderen heeft, behalve Córdoba, matig materiaal waarmee hij goed omspringt. Go Ahead, het Malawi van Deventer, won van de hogere begroting. Malawi, het Go Ahead van Zuid-Oost Afrika, verdiende een penalty maar kreeg hem niet.

Sadio Mané. Beeld AFP

19 januari: een 8 voor Frenkie de Jong

Donny van de Beek moet wanhopig zijn over zijn speelminuten bij Manchester United. Zaterdag mocht hij weer twee tot drie minuten meedoen. Nu schijnen ze hem weer niet snel genoeg te vinden voor de Premier League. Slecht gescout dus. Loopsnelheid kun je meten. Kennelijk kan Matic wel hard genoeg lopen voor de Premier League. Zo’n club maakt glimlachend de carrière van een speler kapot. Frenkie de Jong nadert bij Barcelona ook een soort gevarenzone. Nu zijn plotseling Nico, Pedri en Gavi de briljanten voor een stralende toekomst. Busquets verloor een bal op het middenveld waaruit Madrid scoorde en Frenkie werd gewisseld voor Pedri. Die was één keer gevaarlijk en werd daarna een snel dovend planeetje. Frenkie de Jong doet zijn best geen ballen te verliezen. Hij mag namelijk niet wat Busquets, Pedri, Gavi en Nico wel ongestraft mogen doen.

Frenkie de Jong. Beeld EPA

18 januari: een 4 voor Frank Wormuth

Waarom denkt Djokovic dat hij onder en boven de wet staat? Waarom denkt Ten Hag dat ook? Waarom denkt Rai Vloet dat het om hem gaat? Waarom denkt men in de topsport dat een moreel kompas iets voor anderen is? Er wordt simpelweg te weinig tegengas gegeven. Natuurlijk stelt een normaal mens Vloet niet op nadat hij een kind van vier heeft doodgereden met te veel alcohol op. Natuurlijk staat de wetgeving in Australië en Portugal boven het belang van een Servische wappie en een voetbalclub uit Amsterdam. Leer ermee leven, mensen. Gedraag je. Doorgaans kan ik de tijdgeest aardig volgen, maar hier lijkt de topsport op een colonne tractoren die rechten opeist die slechts zijn voorbehouden aan colonnes tractoren. Nu bereidt tractor Djokovic zich voor op het gravelcircuit in Europa. Ik hoop dat Nadal Australië wint en Parijs ook.

Frank Wormuth Beeld Pro Shots / Ron Jonker

17 januari: een 8+ voor Brian Brobbey

Dus eerst liet Mino Raiola de onderhandelingen met Ajax ploffen om Brobbey transfervrij aan Leipzig te kunnen slijten. Ik ben benieuwd wie de hoogste tekenbonus ving: de speler of de tussenpersoon. Voor de voetballoopbaan van de speler was het een deal van niks: geld op de rekening en ledigheid op de bank. Overmars en Ten Hag kennen geen rancune. Toen Brobbey liet weten naar Ajax te snakken, zorgden zij voor het gespreide bed. Het is een huurdeal zonder koopoptie. Waarom? Als iets ontbreekt in de duistere wereld van de voetbaldeals is het transparantie. Brobbey heeft Raiola nog niet ontslagen, wat me verbaast. Als mijn makelaar een huis koopt waarin ik niet wil wonen, zoek ik snel een andere. Brobbey liet vooralsnog zijn humeur niet bederven en schopte en kopte er twee in tegen Utrecht. Zijn medespelers gunden het hem zichtbaar.

Brian Brobbey. Beeld ANP

15 januari: een 8 voor Steven Bergwijn

Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar speelt natuurlijk een rol in de transfergeruchten en -feiten van dit moment. David Neres heeft speeltijd nodig om weer in aanmerking te komen voor een plek in het Braziliaanse elftal waarvoor hij sinds september 2019 niet meer is geselecteerd. Het zal een belangrijke reden zijn voor zijn overstap naar Sjachtar Donetsk, misschien nog belangrijker dan het hogere salaris dat hem is geboden.

Paul Pogba kijkt ook om zich heen. Ook een voetballer van zijn status, de beste speler van het afgelopen EK, wil wedstrijden spelen om tijdens het WK in topvorm te kunnen zijn. Of hij genoeg minuten krijgt van de Duitser Rangnick, valt te betwijfelen. Al in 2017 verklaarde de voetbalprofessor dat hij Naby Keïta – nu Liverpool, toen middenvelder bij Leipzig – echt niet zou willen ruilen voor Paul Pogba. De vorige maand was de man aan het zeiken over Pogba’s revalidatie in Dubai. Geen idee heeft hij kennelijk van de wereld van het moderne voetbal, waarin de supersterren zelf hun begeleiders uitkiezen en ook de plek waar ze het liefst aan hun herstel werken. Dubai is nu eenmaal in de mode bij veel spelers, of Rangnick dat nu fijn vindt of niet. Overigens werkte Pogba in Dubai onder leiding van Leo Echteld van Fysiomed, in samenspraak met Manchester United. Dat wist de nieuwe coach nog niet, denk ik.

Bergwijn, die beslist een toevoegde waarde voor Ajax zou betekenen, op een van de vleugels of zelfs in de as, kiest ook zijn eigen pad. Om fit aan het seizoen te beginnen trainde hij deze zomer door bij de man die hem al tien jaar begeleidt, Camiel van Druten uit Almere. Het is geen Dubai, maar Stevie is dan ook een stuk ingetogener en bescheidener dan de exuberante Pogba. Ook hij wil als basisspeler naar Qatar, dus heeft hij speeltijd nodig. Conte zou hem graag houden, maar een grotere rol dan invaller voor Son of Kane kan hij hem niet beloven. Jammer dan, denkt Stevie. Nog zie ik hem de bal tegen Noorwegen in de bovenhoek rossen en beleef ik zijn uitbraak over vijftig meter plus het afleggen op Memphis. Die Steven Bergwijn zien Overmars en Ten Hag heel graag komen.

Steven Bergwijn. Beeld Getty Images

15 januari: een 9 voor Karim Benzema

Benzema zagen we weer schitteren in een matig Real Madrid, dat in de halve bekerfinale in Saoedi-Arabië tegen Barcelona speelde. Het hele seizoen blinkt hij uit, zozeer dat sommigen hem dit jaar de Gouden Bal hadden gegund. Verder dan de derde plaats in de Guardian Top 100 van 2021 kwam hij niet. Woensdag maakte hij een doelpunt en gaf hij een schitterende assist op Vinicius, zijn natuurlijke bondgenoot bij Madrid, waar talenten elkaar al decennia vinden: van Puskás en Di Stéfano, via Guti en Raúl tot het grote duo van dit tijdperk. Trainer Xavi wisselde Luuk de Jong, wat hij beter niet had kunnen doen. Dat we dit ooit zouden zeggen.

Karim Benzema. Beeld AFP

15 januari: een 9+ voor Mohamed Kamara

Kamara, niet te verwarren met de zes andere Kamara’s in de selectie van Sierra Leone, keepte tegen Algerije de wedstrijd van zijn leven en hield de nul. L’Equipe sprak van ‘un match immense’, dan weet je het wel. Hij werd gekozen tot Man of the Match en barstte in tranen uit. De Afrika Cup belooft nog veel.

Mohamed Nbalie Kamara. Beeld AFP