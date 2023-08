Met vertrek van Edson Álvarez naar West Ham United verdwijnt het laatste beetje grinta bij Ajax

Voor Edson Álvarez toucheert Ajax van West Ham een bedrag van 40 miljoen euro. Beeld Pro Shots

Hoe het standpunt van een club transfersommen kan laten schommelen: in 2019 sloeg Ajax een bod van 45 miljoen euro uit China af voor David Neres, om vervolgens drie jaar later genoegen te nemen met dik 10 miljoen euro. Bij Edson Álvarez gebeurde het omgekeerde. Begin 2021 zette de reserve zijn zinnen op een transfer naar Valencia. Ajax wilde niets weten van een verkoop en vangt nu het viervoudige (zo’n 40 miljoen euro inclusief bonussen) van West Ham United voor de speler die uitgroeide tot een ‘onmisbare’ kracht.

Trainers Erik ten Hag, Alfred Schreuder en John Heitinga, allemaal zwoeren ze bij het werk van de noeste controleur, die in 2020 nog was gehaald als vervanger van verdediger Matthijs de Ligt. “Ik wou dat ik er twee van hem had,” zei Heitinga meer dan eens. Met Álvarez als cipier voor het duo Lisandro Martínez en Jurriën Timber reeg Ajax de clean sheets aaneen, vierde het landstitels en fietste het foutloos door de groepsfase van de Champions League.

Steevast ging de onverzettelijke Mexicaan voorop in de strijd. Altijd op het randje spelend, alsof zijn leven er vanaf hing. “Als ik op het veld sta, herinner ik me alles wat we als gezin hebben meegemaakt. Een heel leven vechten, dan doe je op het veld niet anders. Ik kan fouten maken, verkeerde beslissingen nemen, maar mijn energie, houding en stijl zullen nooit veranderen. Nooit,” zei Álvarez eerder dit jaar, toen hij zich als een van de weinigen aan de sportieve malaise bij Ajax onttrok.

Leider

Álvarez ontpopte zich zelfs tot een van de nieuwe leiders. En dat terwijl hij een jaar geleden nog zijn zinnen had gezet op een droomtransfer. Ajax hoefde de 50 miljoen euro van Chelsea niet. Niet op de laatste dag van de transferperiode en niet na een exodus van basisspelers. Dat domino-effect na het vertrek van directeur Marc Overmars en trainer Ten Hag had tot het vertrek van meerdere spelers uit Latijns-Amerika geleid. Voor het gif waarmee Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez en Antony de nationale hegemonie en Europese opmars hielpen uitbouwen, was Ajax plots alleen nog op Álvarez aangewezen.

Na een dagje muiten zag Schreuder dat zijn Mexicaanse frontsoldaat zich ‘professioneel’ bij het besluit van de club neerlegde. Ook door de toezegging dat Ajax een jaar later minder zou dwarsliggen. Aan het elftal veranderde daarop veel, maar aan Álvarez weinig.

Hij gaat nu naar een andere Londense club. Bij Conference League-winnaar West Ham United tekent hij een contract voor vijf jaar. Vijf dagen extra had Álvarez van Ajax-trainer Steijn gekregen, ter compensatie van het WK en alle andere interlandverplichtingen. Maandag hoefde hij zich eigenlijk pas weer op de Toekomst te melden, om dinsdag de training te hervatten. Zover komt het dus niet. Voor het leiderschap waar Ajax al zoveel op heeft ingeboet na het vertrek van Dusan Tadic en Jurriën Timber, wordt ook niet meer op Álvarez gerekend.

Op wie dan wel? Duidelijk is dat Ajax onder directeur Sven Mislintat voor de over-mijn-lijk-mentaliteit een andere route en vijver kiest: de Balkan. In Benjamin Tahirovic, spelmaker met Bosnische roots, ziet de Duitser een potentiële leider. “Hij heeft de juiste persoonlijkheid.” De voorbije week legde Ajax de Kroatische verdediger Jakov Medic en keeper Diant Ramaj, zoon van Albanese ouders, als back-ups vast. “Daar ben ik blij mee. Zij beschikken over de juiste karakters.”

Met een verhoogd bod ving Mislintat afgelopen week in Zagreb bot bij Josip Sutalo. “Hij wil naar Ajax,” zei Steijn na de oefennederlaag in Dortmund, wetende dat Dinamo de deal in verband met Champions League-voorrondes zo lang mogelijk probeert te rekken. Op deze speler wil Ajax graag wachten. De Kroatische international moet het weggevallen gif van Álvarez kunnen compenseren.