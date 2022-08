Met Veerman, Gakpo, Sangaré en De Jong in vorm kan PSV thuis winnen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Joey Veerman

Behalve Veermans doelpunt noteerde ik zijn geweldige opening op Max in de 53ste minuut en een dito pass op Gakpo die soleerde en Saibari een niet te missen kans bood. Die miste het onmisbare. Intussen was bij Monaco-PSV het wisselen begonnen, wat bij PSV betekende dat er kwaliteit werd ingeleverd en bij Monaco dat het elftal beter werd. Bij de Fransen kwam er 63 miljoen euro transferwaarde het veld in, bij PSV maximaal 20. De begroting van PSV haalt het niet bij die van Monaco. Diop deed tien minuten mee, maar wat een elan en energie bracht de Franse O21-ster. Op het eerste gezicht lijkt de 1-1 een mooie uitslag voor PSV. Met Veerman, Gakpo, Sangaré en De Jong in vorm kunnen ze thuis winnen. Maar dat verschil in budget verandert niet. Als het op de wissels aankomt, dreigt er gevaar.