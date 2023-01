Met Pier Eringa haalt Ajax onorthodox bestuurder binnen

Beeld ANP / ANP

“Als ik ergens voor word gevraagd, is het nooit koek en ei,” zei Pier Eringa in 2019 in een interview met het AD. “Ik vind het juist een uitdaging om mijn tanden in zo’n klus te zetten.”

Wat dat betreft is het huidige Ajax de ideale werkplek voor Eringa, die in maart officieel aantreedt als voorzitter van de raad van commissarissen. Met een vijfde plek op de ranglijst, een onzichtbare directie, een trainer op weg naar de uitgang, een zoektocht van al bijna een jaar naar een technisch directeur en het ontbreken van een ‘voetbalcommissaris’ in plaats van Danny Blind, is Ajax een club in crisis.

Met de woensdag bekendgemaakte voordracht van Eringa heeft de club in ieder geval een opvolger van Leen Meijaard, die het na twee termijnen voor gezien houdt. Ajax haalt een onorthodoxe bestuurder binnen, die graag de schijnwerpers zoekt. Die eigenschap past niet echt bij deze functie, die zich doorgaans in de coulissen voltrekt, als souffleur, sparringpartner en begeleider van de directie. Het wordt interessant om te zien hoe Eringa dit zal gaan invullen.

Op handen gedragen

Hij is geen onbekende in het voetbal; de voorbije acht jaar was hij voorzitter van de raad van toezicht van de amateurtak van de KNVB. Maar bij het grotere publiek werd hij bekend als de topman van spoorbeheerder ProRail. Onder zijn bewind gingen de prestaties op het spoor met sprongen vooruit. Hij haalde de van oudsher moeizame banden met de NS aan en werd door zijn personeel op handen gedragen.

In politiek Den Haag maakte hij ook vijanden, doordat hij geregeld de publiciteit zocht om zijn zaak te bepleiten. Ook – of vooral – als het een boodschap was die ongelegen kwam voor de verantwoordelijk bewindspersoon. Zo sneerde toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven: “Iedereen kent Pier en weet dat hij het mooi vindt om zaken als een soort Pietje Bell in de media op te schudden.”

Leidinggeven mag schuren, verkondigde hij in hetzelfde interview met het AD. “Die stijl van leidinggeven zie je bijna niet meer, men wil vooral het eigen blazoen schoon houden.”

Boerengezin van zes

Eringa, de oudste uit een Fries boerengezin van zes, is van vele markten thuis. Na de Politieacademie in Apeldoorn werd hij politie-inspecteur in Leeuwarden. Nadien stapte hij over naar de NS, als districtsmanager van de spoorwegpolitie. In 2001 werd hij korpschef in Flevoland en van 2006 tot 2010 gaf hij als gemeentesecretaris leiding aan het ambtelijk apparaat van Nijmegen. “Hij laat zichzelf niet makkelijk begrenzen maar is wel heel loyaal,” zei toenmalig burgemeester Thom de Graaf in 2019 over Eringa in NRC.

Eringa heeft ook ervaring als ziekenhuisdirecteur. Onder zijn hoede kreeg het eerder kwakkelende Albert Schweitzer ziekenhuis geprezen een voorbeeldfunctie in de branche.

Na ProRail (2015-2019) zat hij slechts anderhalf jaar bij vervoersbedrijf Transdev. In de coronapandemie gaf hij leiding aan Testen voor Toegang.