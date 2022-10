Met Napoli treft Ajax het beste wat het Italiaanse voetbal te bieden heeft

Piotr Zielinski viert zijn 4-0 tegen Liverpool. Beeld AP

Speelwijze

Wie Napoli ook maar één keer heeft zien spelen dit seizoen, zal erkennen dat de clichés over defensief Italiaans voetbal terug naar het rijk der voetbalfabelen mogen. Napoli is net als Ajax een ploeg die volledig uitgaat van de eigen kwaliteiten en zich hoogstens op detailniveau aan een tegenstander zal aanpassen.

De filosofie onder trainer Luciano Spalletti is altijd dezelfde: verzorgd spel met korte passes en veel beweging rond de bal in de aanval, fel durven afjagen bij het verdedigen. Dit seizoen lukt dat uitstekend. Napoli staat bovenaan in Italië met de meeste goals en het meeste balbezit. Na twee flitsende vertoningen tegen Liverpool (4-1) en Rangers (0-3) leidt het team ook in de Champions League-groep van Ajax.

Verwachte tactische uitgangsformatie van Napoli. Beeld Sam Planting via ShareMyTactics

De invulling van het Napolitaanse middenveld zegt veel over de intenties van Spalletti en co. Met Stanislav Lobotka (ex-Jong Ajax) staat er een assertieve passer op de meest achteruitgeschoven plek, fungeert beresterke dribbelaar André-Franck Zambo Anguissa als pendelaar tussen opbouw en voorhoede en is spelmaker Piotr Zielinski het creatieve brein van de ploeg.

Die flinke hoeveelheid technische kwaliteit is soms ook een last. Napoli is in puur defensief opzicht vrij kwetsbaar op het middenveld.

Sterspeler

Hoewel spelmaker Zielinski en (de momenteel geblesseerde) spits Victor Osimhen een grotere staat van dienst hebben, kun je bij Napoli momenteel niet om één man heen: dit is voorlopig hét seizoen van Khvicha Kvaratskhelia (21). Hoewel de naam een flinke tongbreker is - spreek uit: kwie-TSJA kwa-RATS-geel-ieja - is het gepingel van de linksbuiten een lust voor het oog.

Tegen Rangers stond er geen maat op het gepingel van Khvicha Kvaratskhelia. Beeld EPA

In het moderne topvoetbal is een toptalent zelden zo snel doorgebroken als Kvaratshkelia dit seizoen. De Georgische rechtspoot stond tot aan de oorlog onder contract bij het Russische Rubin Kazan, maar is via een tussenstop in zijn thuisland nu voor 10 miljoen euro overgenomen door Napoli.

Na een paar weken in dit seizoen was al duidelijk dat dit de deal van de transferzomer is geweest. Kvaratskhelia heeft een enorme versnelling in de benen bij het dribbelen, is relatief groot voor een buitenspeler en heeft een snoeihard schot in de benen.

Tel daarbij op dat de van Fenerbahce overgekomen Kim Min-Jae ook een enorm succesnummer is en de grote stap vooruit die Napoli heeft gemaakt, is opeens een stuk logischer. De Zuid-Koreaanse centrumverdediger werd dit weekend zelfs tot speler van de maand in de Serie A gekroond voor zijn uitstekende spel in september.

Sterk punt

Bij Napoli is het principe van de ‘derde man’ in balbezit heilig. Wanneer Speler A naar Speler B passt, moet Speler C al een loopactie maken om te anticiperen op een eventuele vervolgpass van Speler B. Oftewel, het maken van ouderwetse ‘driehoekjes’ in balbezit is wat trainer Spalletti het liefst aldoor ziet.

Beeld Screenshot Ziggo Sport

In de twee topduels die het dit seizoen speelde - thuiswinst op Liverpool, uitwinst bij Milan (1-2) - blijkt dat Napoli ook onder hoge druk altijd probeert op te bouwen via korte passes en intelligente loopacties. Voor het uitstekend pressende Ajax ligt de moeilijkheidsgraad dus wat hoger dan normaal.

Kwetsbare plek

Maar Napoli heeft wel de neiging soms wat door te slaan in het fraaie voetbal. Middenvelders Zambo Anguissa en Zielinski zijn geregeld wat laat terug van het felle druk zetten op de helft van de tegenstander, wat controleur Lobotka weleens met een te grote ruimte om af te dekken laat.

Bij de tegengoal die Napoli kreeg in Milaan, kwam linksbuiten Charles de Ketelaere niet voor het eerst aan de binnenkant vrij, tussen de verdediging- en middenlinie van de bezoekers. Hiervandaan kon de Belg zijn overlappende linksback Theo Hernández simpel de diepte insturen achter de Napolitaanse defensie, voor een beslissende voorzet.

Beeld Serie A

Aangezien Napoli met risicovol spel zo nu en dan ruimtes in de rug van het middenveld weg zal geven, ligt bij Ajax de druk op de drie spelers die ‘tussen de linies’ kunnen spelen - Dusan Tadic, Steven Berghuis en Mohammed Kudus - om veelvuldig vrij te komen in het centrum tegen de Italianen. Lukt dat op consistente basis, dan zal Ajax echt zijn kansen krijgen in de twee duels met Napoli.