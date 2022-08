Met Liverpool, Napoli en Rangers treft Ajax nagenoeg de zwaarst mogelijke loting

Ajax zal wederom Virgil van Dijk treffen in de Champions League. Beeld AFP

Liverpool

Waar Ajax als ploeg uit pot 1 voorafgaand aan de loting al wist dat het favorieten voor eindwinst als Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain en Bayern München zou mijden, treft het met Liverpool wel de lastigste tegenstander uit pot 2.

De ploeg van trainer Jürgen Klopp heeft zich de afgelopen jaren samen met Manchester City ontworsteld aan de andere Engelse topploegen, waardoor de traditionele top zes inmiddels meer wegheeft van een top twee. Liverpool zal gebrand zijn op revanche in de Champions League, waar het afgelopen seizoen als favoriet in de finale onderuitging tegen Real Madrid.

De Engelse grootmacht speelt nog steeds heavy metal football, zoals manager Klopp het graag noemt. Dit betekent collectief en fel druk zetten op de helft van de tegenstander, om dan zo explosief mogelijk toe te slaan in de omschakeling zodra de bal is veroverd. Vuurwerk kan dus worden verwacht in de duels tussen Ajax en Liverpool, met twee ploegen die altijd van eigen kracht uitgaan.

Waar Ajax hoop uit mag putten, is dat Liverpool aan het verouderen is. Slechts twee spelers die zijn overgebleven van het basiselftal uit de vorige finale, zijn jonger dan 28 jaar. Daar staat wel tegenover dat Liverpool vrij nietsontziend bezig is met het smeden van een volgende generatie. Met Diogo Jota (25), Luis Díaz (25) en Darwin Nuñez (23) is de volgende sterrenvoorhoede al aangetrokken.

Napoli

Schrik niet, maar ook de loting uit pot 3 kon eigenlijk niet lastiger uitvallen voor Ajax. Met Napoli treffen de Amsterdammers de verfijndst voetballende ploeg van Italië. Hoewel het team van trainer Luciano Spalletti zo nu en dan het verwijt krijgt dat het ‘te mooi’ speelt om echt mee te doen om de hoofdprijzen, hebben de Partenopei een explosieve, jonge ploeg verzameld in de voorbije jaren.

Blikvanger bij de Napolitanen is Victor Osimhen (23). De Nigeriaanse spits werd voor liefst 75 miljoen euro gekocht, maar oogt sinds zijn terugkeer van een zware blessure als een geducht kandidaat voor de topscorerstitel in de Serie A. Osimhen wordt op de flanken bijgestaan door oude bekende Hirving Lozano, die nu voor het eerst sinds zijn overstap van PSV een onomstreden basisspeler is, en Chvitsja Kvaratschelia, een piepjonge linksbuiten uit Georgië, die in de eerste weken van het seizoen een sensatie in Italië is.

Ajaxfans die nu wat optimisme nodig hebben, kunnen zich het beste richten op de defensie van Napoli. Kalidou Koulibaly, de leider van de verdediging, is naar Chelsea vertrokken, waardoor de Napolitanen nu met de Kosovaarse Amir Rrahmani en de Zuid-Koreaanse Min-jae Kim op twee onbewezen centrumverdedigers moet leunen. Ook is Napoli nog altijd op zoek naar een nieuwe keeper, omdat huidige goalie Alex Meret verre van onomstreden is.

Rangers

En ook uit pot 4 kwam geen kleinduimpje als Viktoria Plzen of Maccabi Haifa. Dat Rangers een prima ploeg is, bewees het door PSV in de vierde kwalificatieronde uit te schakelen – voor zover de Europa Leaguefinalist van vorig seizoen zich überhaupt nog hoeft te bewijzen.

Trainer Giovanni van Bronckhorst erfde bij binnenkomst in Glasgow van voorganger Steven Gerrard een team dat in vrijwel geen enkel opzicht ‘klassiek Schots’ voetbalt. Niks lange halen, gauw thuis: Rangers zet hoog druk à la Liverpool en bouwt verzorgd op, zoals een Nederlandse coach dat graag ziet.

De rechtsback is gek genoeg de grote ster bij Rangers. De 30-jarige Engelsman James Tavernier was vorig jaar in 51 duels goed voor 18 goals en 17 assists, cijfers waarvan de meeste aanvallers zullen likkebaarden. Dat de rechtsachter zo vaak betrokken is bij goals, heeft hij te danken aan zijn fantastische traptechniek.

Wel heeft Rangers wat ingeleverd ten opzichte van vorig jaar. Zo plukte Ajax defensieve uitblinker Calvin Bassey weg, koos schaduwspits Joe Aribo voor de Engelse Premier League en is spits Alfredo Morelos na een zoveelste uitspatting disciplinair geschorst.