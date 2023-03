Met Julian Ward haalt Ajax rust en kennis binnen, maar de opvolger van Overmars heeft wel een rafelrand

Met Julian Ward als directeur voetbalzaken haalt Ajax een man met tentakels tot in de verste uithoeken van de wereld. Elke club en zaakwaarnemer kent de Engelsman met een rafelrand, die de opvolger moet worden van Marc Overmars.

Voor het grote publiek gaat Julian Ward (41) al ruim een decennium bijna onzichtbaar te werk in de Premier League. Zijn energie stopt hij louter in het discreet onderhouden van zijn omvangrijke netwerk. In weerwil van zijn schuwe imago geldt hij in Europa en Zuid-Amerika als een van de meest kundige en veelzijdige mensen in de top van het voetbal. Indien de onderhandelingen succesvol worden afgerond krijgt Ajax met de Engelsman geen afdanker van Liverpool, maar een doorgewinterde professional.

Op Anfield klonk ongeloof door, toen Ward afgelopen herfst aankondigde aan het einde van het seizoen te vertrekken. Tien jaar lang hielp hij de club in verschillende functies om het gat met de elite in binnen- en buitenland te dichten. Eigenaar Fenway Sports Group (FSG) wees hem aan als opvolger van technisch directeur Michael Edwards, met wiens steun trainer Jürgen Klopp alle prijzen met enig aanzien won.

Pauze inlassen

De voorbereiding op de stap naar een van de meest gewilde banen in de Premier League verliep minutieus. Met Edwards als mentor trok hij vorig jaar achter de schermen aan de touwtjes om zich in te werken. Zijn besluit om een pauze in te lassen viel de club daarom rauw op het dak, al was er begrip. Ward, omschreven als een workaholic, voelde wellicht de stress in zijn botten trekken.

Geruchten over gesprekken met Ajax kwamen in Liverpool om die reden ongeloofwaardig over. Ward had, zo dacht vrijwel iedereen, een clausule in zijn contract die hem verbood in de eerste twaalf maanden na zijn vertrek elders in dienst te treden. Na bestudering van de kleine letters in de verbintenis bleek het iets genuanceerder in elkaar te zitten. Het verbod gold alleen voor Engeland, niet voor de rest van Europa.

Spionage in scoutingsysteem

Bij Manchester City moeten oud-collega’s van Ward hun wenkbrauwen hebben opgetrokken. Twee jaar werkte hij in het Etihad Stadium als ‘South American Scouting Strategist’. Toen Ward was overgestapt naar Liverpool om de scouting in Spanje en Portugal voor zijn rekening te nemen, sloeg de IT-afdeling alarm. Scout7, een gesloten softwaresysteem, bleek stelselmatig bespioneerd te worden.

Onderzoek door specialisten leidde naar drie voormalige werknemers die naar Liverpool waren vertrokken. Julian Ward, Michael Edwards en Dave Fallows, hoofd opleiding van de Reds, zouden honderden malen hebben ingebroken in Scout7 door de inloggegevens van een andere scout te gebruiken. Liverpool schikte uiteindelijk voor een bedrag van 1 miljoen pond, zonder schuld te erkennen.

Julian Ward. Beeld Getty Images

In 2019, zes jaar later, kwam deze geheime afspraak naar buiten. Voetbalbond FA bestudeerde het dossier, maar ging niet tot vervolging over. Het orgaan oordeelde dat de feiten verjaard waren en dat de financiële schikking verdere bestraffing juridisch lastig maakte. ‘Spygate’, zoals de computervredebreuk in de Britse media werd genoemd, kleeft aan Ward, ook al bekende geen van de betrokkenen schuld. Zijn naam staat in de schikking.

Vloeiend Portugees

Bij Liverpool vormde Ward een cruciale schakel in de transformatie van de club. Hij kreeg de leiding over de huur- en verhuurafdeling. Het inpassen van spelers van buiten de EU behoorde tot zijn specialiteit. Om de ontwikkeling van jonge voetballers te maximaliseren, maakte hij zich de speelwijze, het niveau en de financiële huishouding van clubs in Europa eigen. Dit paste in de denkwijze van FSG, die data-analyse als leidraad gebruikte.

Zaakwaarnemers, topbestuurders en bondscoaches kennen hem persoonlijk. Dat hij vloeiend Portugees spreekt door zijn periode als tactische analist, scout van tegenstanders en staflid van het nationale elftal, biedt hem houvast. In zijn vrije uren haalde Ward een bachelor (cum laude) en een master aan de gerenommeerde John Moores University in Liverpool. Hij bekwaamde zich in sportwetenschap en talentontwikkeling.

Planmatig werken

Wat Ward met name interessant voor Ajax maakt, is zijn gewoonte om planmatig te werken. Met een omlijnde voetbalvisie als richtlijn stuurt hij scouts op pad. Darwin Núñez – op voorspraak van Klopp aangekocht van Benfica – geldt als de uitzondering op de regel. Toen Liverpool nog hoofdzakelijk naar potentiële in plaats van gearriveerde wereldtoppers zocht, vergaarde hij zijn strepen.

In het verleden kwam linksback Andy Robertson voor een schijntje over van Hull City. Na enkele maanden kwam de Schot bovendrijven als een van de productiefste verdedigers in Europa. Zijn assists deden kenners duizelen. Stefan Bajcetic laat dit seizoen van zich spreken. De 18-jarige Spanjaard, weggeplukt bij Celta de Vigo, liet zowel in de Premier League als de Champions League zien een spelverdeler van de buitencategorie te zijn.

Anders dan Marc Overmars kan Ward niet schermen met een verleden als voormalige ster, maar zijn overige kwaliteiten compenseren dit lichte manco volledig. Ward werkt bij Liverpool met een team, waarin iedereen complementair aan elkaar is. Ongetwijfeld zal hij in de Johan Cruijff Arena een drijvende kracht vormen bij de reorganisatie van de scouting met Chief Sports Officer Maurits Hendriks als compagnon.

Alle talenten in kaart gebracht

Het aanzienlijk geringere budget in Amsterdam hoeft geen hindernis op te leveren. Op zijn laptop staan vrijwel alle talenten in de hoogste en tweede divisie van clubs in Europa en Zuid-Amerika. Zijn relaties en capaciteit om een heldere visie te overleggen aan spelers, geven Ajax slagkracht op de internationale markt. Andersom helpen zijn bekendheid en kennis om uitgaande transfers te stroomlijnen.

Dat Liverpool momenteel worstelt, kleeft niet aan hem. Na zeven vette jaren zit de club in een overgangsperiode, vertraagd door een blessuregolf. Met Ward kan Ajax structuur en, wellicht nog belangrijker, rust verwachten. Een ideale schoonzoon is hij echter niet. Spygate en zijn plotselinge vertrek op Anfield vragen om enige reserves. Eén ding scheelt: in Amsterdam kijken de mensen niet meer op van een controverse meer of minder.

