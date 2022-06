Met het rood-wit-blauw om de schouders denkt Riejanne Markus aan Amy Pieters: ‘Deze is voor haar’

Wielrensters Shirin van Anrooij (tweede), Riejanne Markus (eerste) en Lorena Wiebes (derde) op het podium na het NK Wielrennen in Drenthe. Beeld ANP

Amy Pieters was alom aanwezig op het NK wielrennen. Op en rond de Drentse VAM-berg fietste ze zaterdag ook gewoon mee. In de gedachten van de deelnemers, die terdege beseften dat een van hen haar opvolgster zou worden als Nederlands kampioene.

Het verhaal van Amy Pieters (31) mag algemeen bekend zijn. Vlak voor de kerstdagen kwam ze tijdens een trainingsrit in Spanje zo hard ten val dat ze vier maanden in coma lag. In de week voor het NK trad de familie voor het eerste naar buiten met beelden van de renster en een toelichting over haar huidige situatie. Het waren aangrijpende beelden van een op-en-top sportvrouw, die nog niet kan praten, verlamd is aan één zijde van haar lichaam, maar wel aandachtig op televisie de koersen volgt. Vader Peter Pieters vertelde dat er nog hoop is op vooruitgang. De vraag of ze ooit nog de oude wordt, durft niemand te beantwoorden.

“Het is hoopgevend om te zien dat het herstel zich heeft ingezet,” vertelde Marianne Vos voor aanvang van de titelstrijd. “Maar het is heel moeilijk om te zien hoe groot het verschil is met de Amy van een jaar geleden.”

Stichting

In startplaats Westerbork werd nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat de titelverdedigster er niet bij kon zijn. “Amy zit het hele jaar al in ons hart,” zegt haar ploeggenote Chantal van den Broek - Blaak van SD Worx. “We denken iedere koers aan haar, maar op zo’n dag als vandaag natuurlijk helemaal. Zij kan de titel niet verdedigen. Dus moeten wij dat voor haar gaan doen.”

Een half uurtje voor het begin van de koers verzamelde het peloton zich bij de startstreep om vader Peter bij te staan in de lancering van een stichting, die bedoeld is om geld in te zamelen voor Pieters. De organisatie van het NK overhandigde hem een eerste cheque van 1000 euro. Tevens werd het door Pieters’ Luxemburgse ploeggenote Christine Majerius ontworpen T-shirt gepresenteerd. Daarop de tekst: ‘Dutch Champion, European Champion, World Champion, Champion of the Heart.’

Gedecideerd

Veel rensters hadden bij de start moeite om hun tranen binnen te houden. “Het was een emotioneel moment,” aldus Riejanne Markus van concurrent Jumbo-Visma. Ze zei het na afloop van een kampioenschap waaruit ze als de opvolgster van Pieters tevoorschijn was gekomen. Met de rood-wit-blauwe trui om de schouders vertelde ze dat ze zo lekker in de wedstrijd had gezeten dat ze aan de zijde van de 20-jarige Shirin van Anrooij met veel vertrouwen de finale in was gegaan. De achtervolgers zaten de twee na een levendige koers op de hielen. Markus bleef kalm en maakte het karwei gedecideerd af.

“Dit is zo’n bijzonder gevoel,” glunderde de Noord-Hollandse. Natuurlijk kwam op zo’n moment de gedachte aan Amy Pieters weer boven. De twee zijn fietsende vriendinnen. “Ik ben zo blij dat ik haar kan opvolgen. In de koers denk ik vaak aan haar. Deze is voor haar.”

Markus zegt haar maatje tijdens het fietsen enorm te missen. “Vorige week ben ik bij haar op bezoek geweest.” Een jaar geleden vierden de twee samen de titel van Amy. “Volgende week ga ik dan ook zeker weer bij haar langs.”