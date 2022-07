Met het aantrekken van Bassey en Conceição neemt Ajax twee intrigerende risico’s

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Calvin Bassey (22) en Francisco ‘Chico’ Conceição (19), de twee buitenlandse nieuwkomers bij Ajax.

Waar Ajax met het aantrekken van Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Brian Brobbey voor spelers is gegaan die de club door en door kent, zijn de twee nieuwste aanwinsten voor het grote publiek in Nederland nog relatief onbekend. Met zowel Bassey als Conceição neemt Ajax een risico. Maar hoe groot is dat?

Calvin Bassey

Het bestcasescenario met de 22-jarige linkspoot is om van te watertanden. Want bij Rangers FC is Bassey vanaf de komst van trainer Giovanni van Bronckhorst (november 2021) in recordtempo uitgegroeid tot een van de interessantste talenten op de Europese velden. Zet Bassey die razendsnelle ontwikkeling in Amsterdam voort, dan zal Ajax de beschikking krijgen over een type Davinson Sánchez, maar met wat meer kwaliteit in balbezit.

Met zijn enorme explosiviteit, stevige bouw en felle duelkracht was Bassey de beste speler op het veld in de door Rangers op strafschoppen verloren Europa Leaguefinale tegen Eintracht Frankfurt.

🇳🇬 An incredible defensive performance from Calvin Bassey against Frankfurt 💪@RangersFC | #UEL pic.twitter.com/1oGHPZYGXP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 8 juni 2022

Tot aan de komst van Van Bronckhorst naar Glasgow speelde Bassey maar sporadisch als centrumverdediger. Zowel in de jeugdteams van Leicester City als in zijn eerste anderhalf jaar bij Rangers was zijn primaire positie die van linksachter. Zeer aanvallend ingestelde linksback, zelfs. In zijn dribbelende rushes naar voren zie je dan ook dat Bassey in het verleden met meer aanvallende intenties heeft mogen spelen.

Maar nog opvallender is dat Bassey als centrumverdediger vorig seizoen vooral statistisch domineerde in defensieve categorieën. In de Schotse competitie gooide Bassey zich ongeëvenaard vaak (zie tabel hieronder) in de baan van schoten en voorzetten, en was hij ook als ‘pressende’ verdediger bijzonder actief bij het uitstappen op de man aan de bal.

Statistieken Calvin Bassey als centrumverdediger, vergeleken met Europese topcompetities. Beeld FbRef

Het risico met Bassey is dat de volgende stappen in zijn ontwikkeling tot centrumverdediger van topniveau minder soepel verlopen dan de eerste paar reuzepassen die hij in Glasgow zette. De linkspoot is qua passing in de opbouw nog niet zo verfijnd als de defensieve concurrenten die hij in Amsterdam zal treffen, en heeft soms nog moeite om er met zijn bonkige bouw niet onredelijk hard in te kleunen.

Gezien het pittige prijskaartje van boven de 20 miljoen euro is Ajax ervan overtuigd dat Bassey ook in jaar twee als centrumverdediger een ontwikkelingswonder blijft.

Chico Conceição

Het mag toch echt wel een verrassing heten dat Ajax hét tienertalent van Porto heeft weten strikken, voor een gelimiteerde afkoopsom van 5 miljoen euro. Want in het bestcasescenario vervult Conceição de enorme belofte die hem al enkele jaren in Portugal wordt toegeschreven en groeit hij uit tot volwaardig (en qua stijl opmerkelijk gelijkende) vervanger van Antony op de lange termijn.

In zijn beperkte speeltijd als invaller maakte Conceição junior indruk bij kampioensploeg Porto, waar zijn vader (en ex-clubicoon) Sergio succesvol hoofdtrainer is. Ook valt op dat ‘Chico’ met zijn sierlijke gepingel tot opmerkelijk veel aanvallend eindproduct komt.

Stats Conceicao in Portugese competitie. Beeld Opta Sports

Weliswaar maakte de jonge linkspoot zijn speelminuten veelal tegen uitgeputte defensies in de slotfase van wedstrijden, maar dat een 19-jarige zo vaak bij doelgevaar betrokken is in de defensief stugge Liga Portugal, moet tot optimisme leiden bij zijn fans.

De ‘oogtest’ strookt met de cijfers, wanneer je alle beelden van hem in Porto I bekijkt. Conceição liet geregeld flitsen van groots talent zien. Vooral de versnelling op de eerste paar meters, als dribbelaar en als sprinter, is het soort kwaliteit waar scouts de wereld voor willen afreizen.

Het risico dat Ajax neemt met Conceição is zijn bereidheid tot een reserverol in de schaduw van Antony. De Amsterdammers willen de Braziliaan koste wat het kost nog een seizoen aan boord houden. En als dat lukt, zal Conceição dus geduld moeten hebben. Een rechtsbuiten die nu al als een van de zeven prijzigste tienertalenten op zijn positie wordt geëvalueerd, zal minuten willen krijgen. De vraag is hoe lang Conceição tevreden blijft als de hoeveelheid speeltijd in jaar één gelimiteerd is.

Tiener-rechtsbuitens met hoogste markwaarde. Beeld Transfermarkt.de

Met Bergwijn, Wijndal en Brobbey weet Ajax wat het in huis haalt. Bij Bassey en Conceição zal dat, hoe grondig het scoutingswerk ook is verricht, minder het geval zijn. Toch lijkt dit duo qua talent en potentie het gokje meer dan waard.

