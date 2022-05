Met een transfersom van 4 miljoen is Cyriel Dessers een koopje voor Feyenoord

Cyriel Dessers tijdens de UEFA Europa Conference League. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Hij speelde niet eens zo’n geweldige wedstrijd, maar onophoudelijk klonk zijn naam vanuit het zingende uitvak, zondagavond in Sittard. In een vertraagde variant op het nummer Rotterdam (or anywhere) van The Beautiful South werd keer op keer hetzelfde liedje ingezet voor spits Cyriel Dessers, de grote held van Feyenoords tournee door Europa.

‘Juichen bij de cornervlag, de vakken zitten vol.

De Kuip is in extase, want Dessers scoort een goal.

Dessers scoort een goa-aaal. Cy-riel Dessers!’

Het liedje zal vanavond ook in het Stade Vélodrome klinken, voor en tijdens de halve finale tegen Olympique Marseille. De populariteit van de Belgische aanvaller is inmiddels zo groot dat een groep Feyenoordsupporters een crowdfundingsactie is begonnen om Dessers langer in De Kuip te houden. Het huurcontract van de van Racing Genk gehuurde spits loopt na dit seizoen af; de Rotterdamse club moet minimaal 4 miljoen euro overmaken om Dessers definitief over te nemen.

“Die inzameling zegt alles over wat hij tot nu toe heeft gepresteerd,” zei trainer Arne Slot deze week met een grijns. “En het zegt ook veel over de enorme betrokkenheid van de supporters van deze club.”

Complicaties

Het probleem is alleen dat de crowdfunding op juridische en financiële complicaties stuit. Doneren de supporters hun opbrengst aan de club, dan volgt er een zware belastingaanslag op de gift. Zouden ze de transfer mede financieren, dan komen ze al snel in de problemen met het zogenoemde ‘third party ownership’, de regel dat een externe partij geen eigenaar mag zijn van een speler. “Daarom hoop ik dat deze actie een inspiratie vormt voor de mensen die echt veel geld hebben,” aldus Slot zondag.

De Feyenoordcoach had zijn woorden nog niet uitgesproken of de eerste potentiële geldschieters meldden zich al. Eigenaar Dennis de Roo van havenbedrijf Van Donge & De Roo kondigde op LinkedIn meteen aan Feyenoord te willen helpen. Ondertussen zouden er al meerdere sponsors zijn die willen meebetalen aan een definitieve transfer van Dessers. Intern zijn er ook steeds minder twijfels over de spits, die in vrijwel alles een toegevoegde waarde is gebleken.

De Belgisch-Nigeriaanse aanvaller scoorde inmiddels al tien keer in het toernooi om de Conference League: meer dan welke Feyenoorder ooit in één Europees toernooi. Op de drempel van de finale gloort voor Dessers de status van clubheld voor de eeuwigheid, een speler die moeiteloos in het rijtje Kindvall-Kiprich-Van Hooijdonk-Pellè kan worden gevoegd.

Lage prijs

Het lijkt inmiddels ondenkbaar dat Dessers na dit seizoen de deur uit loopt, juist ook omdat zijn transfersom van 4 miljoen euro relatief laag is voor een spits. Gezien zijn rendement van de laatste maanden heeft dat alle schijn van een koopje: zijn doelpunten brachten vermoedelijk al meer op dan zijn vraagprijs.

“Het punt is alleen dat voor Feyenoord, gezien de financiële situatie van de club, geen enkele speler echt goedkoop is,” stelt Slot. De trainer zag in Dessers in eerste instantie zelf ook vooral een alternatief achter Bryan Linssen, feitelijk als de vervanger van de verhuurde reservespits Róbert Bozeník.

“Cyriel heeft zich gewoon heel goed ontwikkeld,” vervolgt Slot. “Vooral ook qua fitheid, vind ik. De arbeid die er bij ons gevraagd wordt van een spits, onder meer in het drukzetten, daarin had Bryan lange tijd de voorkeur. Inmiddels is Cyriel daarin ook enorm gegroeid. Dat hij daarnaast beslissend kan zijn voor ons, heeft iedereen inmiddels met eigen ogen kunnen zien.”

De invloed van Dessers in de Conference League begint gelijkenissen te vertonen met die van Pierre van Hooijdonk in 2002, destijds in het Europa Leaguetoernooi. “Een geweldige speler voor dit elftal,” zei Van Hooijdonk eerder al over zijn potentiële opvolger. “Met zijn opportunisme, met zijn enthousiasme, met zijn goals. Niemand had dit verwacht, denk ik, maar hij maakt het helemaal waar.”