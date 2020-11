Met een goal en assist valt er een last van Neres’ schouders

Dusan Tadic, David Neres, Daley Blind, Perr Schuurs vieren de 2-0 van Neres. Beeld ANP

David Neres tekende tegen Heracles voor zijn eerste doelpunt én zijn eerste assist van dit jaar. De Braziliaan komt terug van een zware blessure, maar lijkt in een belangrijke fase van het seizoen op stoom te raken.

Op welke positie speelde Neres?

Hij was zondagmiddag rechtsbuiten, zijn favoriete plek. Zijn landgenoot Antony speelt daar doorgaans, maar hij is geblesseerd aan zijn hamstring. De kans dat Antony woensdag tegen Midtjylland kan spelen is klein. Erik ten Hag: “Dat wordt een race tegen de klok.”

Zijn Antony en Neres concurrenten voor dezelfde positie?

Ze kunnen ook samen spelen, ieder aan één kant. Maar ze zijn beiden linksbenig en voelen zich op de rechterflank het prettigst. Neres opende het bal tegen Heracles na amper zes minuten met een indraaiende voorzet, die door Lassina Traoré snel en accuraat werd afgewerkt: aannemen, afdrukken. Na een half uur ramde Neres een afgeslagen corner steenhard in de kruising (2-0). Er viel zichtbaar een last van zijn schouders.

Waarom was het rendement van Neres tot nu toe zo laag?

De Braziliaan raakte een jaar geleden tegen Chelsea geblesseerd aan zijn knie en hij is pas sinds de voorbereiding op dit seizoen voorzichtig begonnen met de groepstraining. Het heeft lang geduurd eer Neres weer een volledige wedstrijd kon spelen, laat staan meerdere wedstrijden in een korte periode.

Maar is hij klaar voor een belangrijke fase in het seizoen?

Daar lijkt het wel op. Hij was er dit seizoen in acht duels (vaak als invaller) nog niet in geslaagd om te scoren of een assist te geven, dus zijn optreden tegen Heracles zal hem vertrouwen geven. De komende drie weken volgt de ontknoping in Groep D van de Champions League, direct na de winterstop volgen de toppers in de eredivisie tegen Feyenoord, PSV en AZ.

Was de inbreng van Neres tegen Heracles doorslaggevend?

Dat niet, maar de 1-0 en 2-0 brachten Ajax wel in een zetel naar de zege. Zakaria Labyad (twee keer) en Dusan Tadic bepaalden de eindstand op 5-0. Het leverde een clubrecord op: nooit eerder maakte een team van Ajax in de eerste negen competitieduels 37 goals.

Ajax

André Onana 7

Noussair Mazraoui 7

Perr Schuurs 7

Daley Blind 8

Nicolás Tagliafico 7

Davy Klaassen –

Ryan Gravenberch 7

Zakaria Labyad 7

David Neres 7

Lassina Traoré 6

Dusan Tadic 6

Wissels

Jurgen Ekkelenkamp (7) voor Davy Klaassen (’22)

Sean Klaiber (7) voor Noussair Mazraoui (’46)

Quincy Promes (-) voor Dusan Tadic (’63)

Klaas-Jan Huntelaar (-) voor Lassina Traoré (’69)

Lisandro Martínez (-) voor Daley Blind (’69)

Heracles

Michael Brouwer 5

Robin Pröpper 6

Mats Knoester 6

Orestis Kiomourtzoglou 5

Jeff Hardeveld 5

Lucas Schoofs 5

Rai Vloet 6

Teun Bijleveld 6

Silvester van der Water 5

Sinan Bakis 5

Luca de la Torre 5

Wissels:

Delano Burgzorg (5) Sinas Bakis (’56)

Ismael Azzaoui (5) voor Orestis Kiomourtzoglou (’56)

Tim Breukers (6) voor Lucas Schoofs (’56)

Giacomo Quagliata (-) voor Jeff Hardeveld (’70)

Marco Rente (-) voor Robin Pröpper (’70)