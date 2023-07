Met een dreun maakt Vingegaard in Combloux een eind aan het secondenspel

In de 22 kilometer naar Combloux heeft Jonas Vingegaard een ongenadige dreun uitgedeeld aan zijn concurrent Tadej Pogacar. Het secondenspel van de afgelopen week is voorbij nu Vingegaard een voorsprong van bijna twee minuten heeft genomen. Zijn tweede Tourzege gloort aan de horizon.

Iedereen in de finishstraat in een shirt van Jumbo-Visma zoekt, maar niemand lijkt exact te weten naar wat. Renners, ploegleiders en verzorgers; ze krioelen door elkaar als wespen in een nest waar iemand met een stok in heeft zitten porren.

Teambaas Richard Plugge wordt tegengehouden door de beveiliging en blijft dan maar wat verweesd staan wachten. Jonas Vingegaard hangt honderd meter verderop, net over de streep gekomen, over het stuur van zijn fiets. Zojuist heeft hij met een verschroeiende klimtijdrit een voorschot genomen op zijn tweede Tourzege.

Wat er even verderop gebeurt? Vingegaard heeft geen idee en voor hij het door heeft, is hij alweer achter het podium geleid.

Intussen komt Wout van Aert net bij dat podium vandaan. Hij is op weg naar de Jumbocamper aan het einde van de straat. Tegen Franse journalisten vertelt Van Aert – zelf derde op bijna drie minuten – dat het ‘incroyable’ is.

Sepp Kuss is juist op adem gekomen van zijn eigen tijdrit en wordt door Amerikaanse supporters toegejuicht alsof hij de Tour heeft gewonnen. Mathieu Heijboer, hoofd van het performanceteam die deze tijdrit met chirurgische precisie heeft ontleed, loopt maar op en neer. Hij heeft het vizier van de tijdrithelm van Kuss nog in zijn handen. Als de auto met daarin ploegleiders Grischa Niermann en Frans Maassen aankomt, krijgt Heijboers’ blijdschap eindelijk even de vrije loop met een langgerekte schreeuw.

Het is chaos op de Route de Megève in Combloux. Het Jumbowespennest is verstoord en de koningin in de gele trui is gescheiden van haar volk en onderweg naar het podium.

Genadeloos

De tweestrijd tussen Vingegaard en Tadej Pogacar in deze Tour, de laatste week samengebald in een secondenspel, is voorbij. Al sinds de start in Bilbao hebben de twee alleen maar oog voor elkaar. Op de dag dat Vingegaard helemaal in zijn eentje fietst – voor het eerst zonder de twee minuten eerder gestarte Pogacar in zijn buurt – slaat hij genadeloos toe. De voorsprong van Vingegaard die na vijftien etappes tien seconden was, is na de 22 kilometer naar Combloux bijna twee minuten geworden.

Niemand binnen de ploeg van Jumbo-Visma – ook Vingegaard zelf niet – had deze uithaal verwacht. “Ik kon het niet geloven,” zegt Heijboer die met Vingegaard deze dag al maanden heeft voorbereid. “Na drie kilometer had hij al elf seconden. Dat is een indicatie en dan kun je al zeggen dat het goed komt, want Jonas gaat niet stilvallen. Maar het verschil nu is onvoorstelbaar. Ik heb vooraf ook gedacht dat we een minuut zouden gaan verliezen. Het kon allemaal, alleen had ik deze niet in mijn scenario’s staan. Ik durf het niet te zeggen, maar dit zou de beslissing in de Tour kunnen zijn.”

Ongekende dag

Tien minuten later staat Vingegaard voor het eerst in deze Tour als ritwinnaar op het podium. Daarna moet hij nog een keer terugkomen voor zijn gele trui. Uiterlijk onbewogen en niet anders dan de voorgaande tien etappes toen hij ook al in het geel werd gehesen. Maar natuurlijk beseft Vingegaard dat dit een ongekende dag is geweest. Onderweg voelde hij al dat deze kilometers de beslissing in de Tour konden zijn.

“Dit was één van mijn beste dagen ooit op de fiets. Ik twijfelde zelfs of mijn powermeter het wel deed. Ik trapte namelijk betere waardes dan ik dacht. Vanuit de auto krijg ik nooit de tijdverschillen door, dus nu ook niet. Maar ik had wel door dat het heel goed ging. Ik zag een keer de tussentijden op een scherm langs de route. Op een bepaald moment zag ik de auto van Pogacar voor me rijden. Zoiets geeft natuurlijk heel veel geloof en motivatie om door te gaan met pijn lijden. Ik ben heel trots op deze prestatie. We hebben zo lang naar deze dag toegewerkt en dit is de beloning.’’

Ongewijzigd plan

Met iets meer dan 770 kilometer te gaan tot Parijs lijkt deze editie van de Tour beslist. Bij UAE, de ploeg van Tadej Pogacar, weten ze dat ze morgen in de zwaarste bergrit van de Tour, naar Courchevel, niets anders kunnen doen dan aanvallen.

Het is juist de etappe met de beklimming van de Col de la Loze die Vingegaard en zijn ploeg altijd hebben bestempeld als hét moment om Pogacar te breken. Wie goed naar Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma, heeft geluisterd, weet dat die plannen niet zijn veranderd. Ook niet nu de voorsprong van Vingegaard bijna twee minuten is. “Het is een etappe die Jonas heel goed ligt. Dit is een kans.”