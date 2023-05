Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Brian Brobbey

Van Basten maakte een klassieke opleidersfout toen hij zei dat hij niet overtuigd was van de topkwaliteit van Joey Veerman. Hij vond hem te langzaam. Iemand anders vond hem verdedigend tekortschieten. Met deze uitgangspunten zou Van Hanegem nooit de wereldtop hebben gehaald. Bij hem keken ze niet naar tekortkomingen, maar naar zijn kwaliteiten. Misschien heeft Veerman wel zo veel spelinzicht dat hij geen pure snelheid nodig heeft. Zie ook: Van den Boomen. Een andere voetballer die naar mijn smaak verkeerd wordt beoordeeld is Brobbey. Als Ajax 4-4-2 zou spelen, met de befaamde ruit op het middenveld, zouden Brobbey en Bergwijn tot bloei kunnen komen. Na rust zagen we die symbiose zondag ontstaan in de Kuip. De eerste vraag die ik aan een sollicitant naar de functie van hoofdtrainer bij Ajax zou stellen: ‘Bent u bereid, indien nodig, het systeem te wijzigen?’

