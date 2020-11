Met deze kwaliteiten knokte Lassina Traoré zich in de basis

Lassina Traoré speelde drie jaar geleden nog in de jeugdopleiding van Rahimo FC. Beeld Maurice van Steen/ANP

Met Dusan Tadic, David Neres, Quincy Promes, Zakaria Labyad en nieuwkomers Antony en Mohammed Kudus is de strijd om speelminuten op de vier aanvallende posities bij Ajax heviger dan ooit. Wat het des te knapper maakt dat de negentienjarige Lassina Traoré dit seizoen tot basisspeler is uitgegroeid. Traoré, die drie jaar geleden nog in Burkina Faso in de jeugdopleiding van Rahimo FC speelde, stond tegen Heracles Almelo (5-0) voor de vijfde keer op rij in een competitieduel in de basis.

Wat maakt Traoré tot zo’n serieuze optie voor trainer Erik ten Hag? En waarin moet hij verbeteren om de vaste nummer 9 van Ajax te worden? Een analyse.

Laag aanspeelpunt

Wat opvalt aan de speelstijl van Traoré is zijn pure kracht. De spits heeft eerder de lichaamsbouw van een linebacker in het American Football dan die van een doorsnee eredivisiespits.

Toch is Traoré geen target man in de klassieke zin. Per 90 minuten wint hij 2,3 luchtduels. Na negen speelrondes zijn er liefst elf eredivisie-aanvallers die gemiddeld meer luchtduels per wedstrijd winnen dan Traoré. Opvallend: zij doen dat ook nog eens met een hoger succespercentage dan de Ajacied. Traoré’s cijfers verraden dus geen toekomst als kopspecialist.

Traoré is daarentegen exceptioneel als aanspeelpunt voor passes over de grond. Neem onderstaande spelsituatie uit de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Wanneer Noussair Mazraoui zijn inspeelpass verstuurt, is Traoré met zijn bewaker al in een fel duel om de ideale aanspeelpositie beland.

Zijn vermogen om met de rug naar het vijandelijk doel te spelen, vergemakkelijkt het spel van zijn mede-aanvallers. In onderstaand voorbeeld kunnen liefst vijf medespelers in een vooruit gerichte houding doorvoetballen, omdat Traoré de bal bij zich kan houden.

Traoré als aanspeelpunt. Beeld Screenshot

Hij heeft zelfs al een geheel eigen move. Het ‘Traoreetje’ vindt vooral plaats als hij de bal naar de rechterflank kan kaatsen. Op zulke momenten snelt hij schijnbaar iets te vroeg richting de inspeelpass, om de bal vervolgens met een snelle hakbal door te spelen.

Beeld Screenshot

Waar Traoré’s cijfers als kopper tot dusver niet super zijn, is dat wel het geval als aangever. Traoré komt weliswaar niet al te vaak aan de bal, maar creëert opvallend veel gevaar met de passes die hij wél verstuurt. PSV-veteraan Eran Zahavi is de enige andere centrumspits in de eredivisie die gemiddeld per 90 minuten meer dan anderhalve kans voor ploeggenoten creëert.

Functionele snelheid

Tegen Heracles zien we in de 24ste minuut de andere kwaliteit waarmee Traoré zijn speeltijd in Amsterdam heeft verdiend. Hij is bijzonder snel voor iemand van zijn formaat. Waar Traoré bij langduriger aanvallen een aanspeelpunt vormt, rekt hij op omschakelmomenten juist de vijandelijke defensie in de diepte op.

Beeld Screenshot

Traoré’s versnelling valt ook op wanneer de tegenstander de bal heeft. Als voorste aanvaller speelt hij een sleutelrol bij het vooruit druk zetten, dat Ten Hag zo graag ziet.

Beeld Screenshot

Waar Traoré in balbezit met onstuimige acties zijn jonge leeftijd soms verraadt, oogt hij bij de pressing juist volwassen. Hij moet bij het jagen rekening houden met de posities van zijn mede-aanvallers (gele lijnen in bovenstaand voorbeeld) én de keeper, centrumverdedigers en de eerste midmid bij de tegenstander (rode lijnen). Traoré’s werklust, inschattingsvermogen en versnelling maken hem op zulke momenten tot een effectieve drukzetter.

Neusje voor de juiste schotpoging

Hoewel Traoré bij zijn 1-0 tegen Heracles profiteede van een gunstig van richting veranderde bal van Neres, verdient hij de treffer met slim voorwerk. Vlak voordat Neres de bal richting strafschopgebied verstuurt, laat Traoré zich stilletjes uitzakken uit de rug van bewaker Robin Pröpper, om zo net die paar centimeter meer schietruimte te hebben.

Actie Beeld Screenshot

Het is Traoré’s eerste competitietreffer buiten het monsterduel (5 goals, 3 assists) met VVV dit seizoen. Toch lijken er behoorlijk meer treffers aan te komen. Voor een negentienjarige spits heeft hij namelijk goed door wáár hij moet zijn om te scoren.

Ook qua schoten op het doel lijkt Traoré goed op de hoogte van wat hij wel en niet kan. Hij neemt geen schoten van grote afstand en onderneemt geen doelpogingen vanuit een dribbelactie. In plaats daarvan gebruikt hij zijn kracht, reactiesnelheid en spelinzicht om tot relatief makkelijke schotpogingen te komen.

Grootste verbeterpunt

Traoré brengt met zijn kracht en opofferingsgezindheid twee kwaliteiten die soms ontbreken bij zijn technisch getalenteerdere aanvalspartners. Toch moet hij op één vlak verbeteren om ook in topwedstrijden op een basisplaats te kunnen rekenen bij een fitte selectie. Traoré’s touch schiet op momenten dat hij richting het doel van de tegenstander voetbalt dikwijls tekort.

Beeld Screenshot

Bovenstaand voorbeeld uit het uitduel met FC Utrecht illustreert dit probleem. Met een zachte kaats leidt deze spelsituatie tot een gigakans voor Tadic. Maar de souplesse ontbreekt bij Traoré, waardoor Utrecht hier ontsnapt.

Als Traoré op dit vlak verbetert, is er sprake van een bijzonder talent. Hij bezit niet de techniek, flair of souplesse van een typisch Ajax-wonderkind. Maar Traoré’s combinatie van kracht, handelingssnelheid en doelgerichtheid maken hem tot een intrigerende jonge speler voor menig topclub.