Met de komst van Branco van den Boomen pakt Ajax in één klap twee zwakke plekken aan

Zelfs in de top van het profvoetbal heb je laatbloeiers. Want waar dataclub Toulouse in de zomer van 2020 slechts 350.000 euro aan De Graafschap hoefde te betalen voor de komst van Branco van den Boomen, komt de 27-jarige middenvelder bij Ajax binnen als een effectieve kracht die zich in een topcompetitie heeft bewezen.

Toulouse doet aan zogenoemd moneyball: door data gedreven beleid waarbij de club ondergewaarde markten probeert aan te boren. De Keuken Kampioen Divisie blijkt zo’n markt. Met Stijn Spierings, Thijs Dallinga en Van den Boomen plukte de Franse club drie van zijn uitblinkers weg uit het tweede niveau in Nederland.

Dat de transfervrije Van den Boomen dit seizoen wél op de radar van de Nederlandse topclubs staat, is grotendeels te danken aan zijn geweldige traptechniek. Die blijkt in een topcompetitie als de Franse Ligue 1 even feilloos als in een uitwedstrijd tegen Helmond Sport. In drie seizoenen bij Toulouse heeft de Nederlander een indrukwekkend totaal van 41 assists laten noteren.

Liefst 24 van die assists kwamen voort uit spelhervattingen. De corners en vrije trappen van Toulouse zijn een gevreesd wapen in Frankrijk, omdat Van den Boomen consequent de bal op de juiste plek en hoogte weet te krullen voor zijn kopsterke ploeggenoten.

Aan een ultieme specialist in spelhervattingen is Ajax wel toe. Een complete ineenstorting qua effectiviteit bij corners en vrije trappen is een onderschatte oorzaak van het geflopte seizoen. Waar Ajax in het laatste jaar onder Erik ten Hag nog een batig doelsaldo van zeventien uit dode spelmomenten liet noteren, zijn het er dit seizoen slechts twee.

Van den Boomen speelt bij Toulouse op een positie die in voetbaljargon de 8 wordt genoemd: op papier is hij evenals landgenoot Spierings een verdedigende middenvelder, maar in werkelijkheid komt zijn rol vooral neer op het voorwaarts verplaatsen van het spel.

Dat een pass van Van den Boomen, wiens werkgebied veelal op eigen helft of rond de middenlijn ligt, dit seizoen liefst 86 keer werd gevolgd door een doelpoging van een ploegmaat, illustreert dat zijn trap op beslissende momenten feilloos is.

Met Daley Blind en Lisandro Martínez verloor Ajax zijn twee beste (lange) passers uit het Ten Hagtijdperk. Hun directe vervangers bleken op dat vlak bijzonder weinig bij te dragen. Met de komst van Van den Boomen vangen de Amsterdammers dit gebrek aan ‘verticaliteit’ in het balbezit indirect op. Met een enorme voorsprong is hij dit seizoen de effectiefste lange passer op de Franse velden.

Van den Boomen is een speler van extremen. Dat waar hij om bekend staat, doet hij écht goed. Zo hoort de Nederlander qua voorwaartse passing tot de beste 1 procent op zijn positie in de grote vijf clubcompetities van Europa.

Statistieken per 90 minuten van Branco van den Boomen, vergeleken met alle middenvelders in grote vijf Europese competities. Beeld FBRef

Maar Van den Boomen is ook een middenvelder met duidelijke beperkingen. Zo belandt hij in het laagste percentiel op zijn positie als het aankomt op onderscheppingen. Zijn gebrek aan explosiviteit maakt hem aan de defensieve zijde van de bal dikwijls een stuk minder impactvol.

Statistieken per 90 minuten van Branco van den Boomen, vergeleken met alle middenvelders in grote vijf Europese competities. Beeld FBRef

Een opvolger voor Álvarez is Van den Boomen dus zeker niet. Maar voor een rol op het middenveld náást de balafpakker is hij een intrigerende speler. Een pure specialist in passing en spelhervatting. Met de komst van Van den Boomen pakt Ajax in één klap twee zwakke punten aan.

