Met Daramy haalt Ajax een interessante groeibriljant in huis

Mohamed Daramy (rechts). Beeld FrontzoneSport via Getty Images

Terwijl Ajax een verrassend moeizame wedstrijd tegen Twente speelde (1-1), kwam er opvallend nieuws uit Denemarken. Want na het afketsen van de overgang van langdurig transferdoelwit Kamaldeen Sulemana (Norsjaelland) bleek Ajax in diezelfde Deense competitie te zijn doorgeschakeld. Mohammed Daramy, een 19-jarige buitenspeler van FC Kopenhagen, komt de Amsterdamse aanval versterken.

Het Parool bekeek zijn duels van dit seizoen, om een eerste beeld van Daramy te krijgen.

Kwaliteiten

Daramy is een rechtsbenige buitenspeler, die vorig seizoen veelal op de rechterflank speelde bij Kopenhagen en dit seizoen juist in acht van zijn tien wedstrijden als linksbuiten speelde.

Zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde Daramy in de Conference Leaguevoorronde tegen Lokomotiv Plovdiv. In het thuisduel met de Bulgaren was de tiener bij liefst drie goals direct betrokken, meer dan in de andere negen duels tezamen (twee goals). Elk van deze drie treffers toont een van zijn specifieke kwaliteiten.

Allereerst is Daramy ‘op de brommer’. Hij is snel. Zeer snel. Voor iemand van zijn leeftijd (19) is hij bedreven in het slim gebruikmaken van deze snelheid. Niet alleen aan de bal is hij rap: aan zijn eerste assist tegen Plovdiv gaat een vernietigende sprint op de linkerflank vooraf.

Daramy benut zijn snelheid met een dieptesprint. Beeld Screenshot Deense televisie

Het tweede spelaspect dat vrijwel meteen opvalt bij Daramy, is de balcontrole bij zijn dribbelversnellingen. Bij zijn tweede assist tegen Plovdiv houdt Daramy twee tegenstanders bezig met een dribbelsolo. Hierbij houdt hij het overzicht: zodra ook de tweede verdediger zich bij hem meldt, steekt hij de daarbij vrijgekomen teamgenoot Pep Biel in het midden van het veld weg.

Daramy bindt twee tegenstanders met een dribbelactie. Beeld Screenshot Deense televisie

Ook de statistieken bevestigen dat Daramy een bedrijvig dribbelaar is. Sinds de start van vorig seizoen was er slechts één speler in de Superliga die tot meer geslaagde dribbelacties kwam dan Daramy (91 keer): Sulemana (133), ironisch genoeg Ajax’ vorige transfertarget.

Van alle spelers in Denemarken die minstens zestig dribbelacties in die periode tot een goed einde brachten, had niemand een hoger gemiddeld slagingspercentage bij zijn acties dan Daramy (58 procent). Voor een tiener weet hij zijn één-op-één-situaties dus al redelijk effectief op te zoeken.

Sowieso is Daramy in sommige opzichten al vrij volwassen voor een jonge aanvaller. Voorafgaand aan zijn goal tegen Plovdiv laat hij zien op positioneel vlak op drie manieren bij te kunnen dragen.

Hij begint de aanval nog op de linkerflank geplakt. Daramy moet bij Kopenhagen vaak zorgen voor de breedte in het spel en voert deze taak doorgaans opvallend gedisciplineerd uit. Ook hier wacht hij aanvankelijk geduldig op zijn kans in de buitenste zone.

Beeld Screenshot Deense televisie

Maar gaandeweg de Kopenhagense aanval herkent Daramy de vrije ruimte in het midden van het veld. En dus duikt hij plots op in de as.

Beeld Screenshot Deense televisie

Na een combinatie door het midden zoekt Daramy vervolgens de diepte. De Bulgaarse centrumverdedigers bezitten niet de snelheid om de vlugge tiener bij te benen, Daramy rondt koel af voor de 4-1.

Beeld Screenshot Deense televisie

De combinatie van snelheid, dribbelvermogen en gerichtheid maakt Daramy tot een intrigerend talent.

Verbeterpunten

Wel zijn er nog enige kanttekeningen te plaatsen. Zo wist Daramy vorig seizoen niet altijd zijn begenadigde talent om te zetten in rendement. In 2020-21 was hij gemiddeld eens per 204 speelminuten bij een goal betrokken als afmaker of aangever. Sulemana (174 minuten per goal of assist) en Mohammed Kudus (165) waren in dat opzicht een stuk effectiever in hun laatste seizoenen in de Deense liga.

Qua Expected Goals hebben de 44 schoten die Daramy loste in de Deense competitie sinds de start van 2020-21 een waarde van 5,7. Dat is een bescheiden totaal: liefst 31 spelers hadden in Denemarken een kansentotaal met een grotere kanswaarde in die periode.

Een van de verklaringen voor Daramy’s bescheiden kansentotaal is zijn gebrekkige linkerbeen. Daramy doet vrijwel alles met rechts. Ook als de situatie, zoals op de counter hieronder, schreeuwt om een simpele pass of schot met links.

Beeld Screenshot Deense televisie

In het midden van het veld heeft Daramy, zoals wel meer jonge talenten, de neiging om te veel hooi op de vork te nemen. In onderstaande situatie draait Daramy zichzelf richting vier tegenstanders. Zulke schoonheidsfoutjes zal hij in Amsterdam minder vaak mogen maken, gezien de pittige concurrentie.

Beeld Screenshot Deense televisie

Qua meeverdedigen zal Daramy ook nog stappen moeten maken. In Denemarken is hij vaak te betrappen op momenten waarbij hij eventjes niet oplet of net wat minder intensief afjaagt. Ook zijn keuzes wanneer wel en wanneer niet te jagen kunnen beter.

Toch lijkt Ajax in de schaduw van Dusan Tadic, Antony en Steven Berghuis een interessante groeibriljant te kunnen polijsten. Want de dynamiek die Daramy op zijn beste momenten toont, is zeldzaam.

Beluister onze Ajaxpodcast Branie: