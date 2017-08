Met Cerny erbij heeft Ajax vier kansen op de flanken

Cerny speelde afgelopen seizoen voornamelijk in Jong Ajax. Ook kampte hij enige tijd met een rugblessure. De 19-jarige linksbenige aanvaller moest het trainingskamp in Oostenrijk vorige maand missen vanwege de interlands die hij met Jong Tsjechië moest spelen. Tegen Nice (voorronde Champions League) zat hij twee keer niet bij de selectie. Trainer Marcel Keizer neemt Cerny nu wel mee naar Almelo.



Amin Younes

Keizer beschikt daarmee over vier offensieve flankspelers: Justin Kluivert, David Neres, Cerny en Amin Younes. Die eerste drie zijn jong en nog tamelijk wispelturig in hun spel. Younes is verder in zijn ontwikkeling, maar hij maakte tegen Nice geen frisse indruk. Na een lang seizoen nam hij met de Duitse nationale ploeg deel aan de Confederations Cup. Zijn vakantie daarna brak hij na tien dagen af. Keizer: "Amin wilde geen vakantie vieren toen Abdelhak Nouri in het ziekenhuis lag. Hij wilde hier zijn, bij zijn ploeggenoten. Maar tien dagen vakantie is kort. We zijn voorzichtig. Waar nodig traint hij aangepast."



Vanaf vandaag heeft Keizer er nog een jonge linksbuiten bij: Dennis Johnsen (19), het Noorse talent van Heerenveen. Johnsen onderging gisteren in Amsterdam de medische keuring. Net als die andere aanwinst, de Colombiaanse rechtsback Luis Manuel Orejuela (21), die tijdens de training al even zijn hoofd om de hoek stak.



"Ik zal blij zijn als het 1 september is," zei Keizer gisteren over de transferperikelen. "Dat geldt voor alle trainers. Je wilt graag duidelijkheid over de groep waarmee je de komende maanden aan de slag gaat."



'Andere accenten'

Ajax' basiselftal van vorig seizoen is grotendeels intact gebleven. Keizer borduurt daarop voort met Kluivert op de plek van Bertrand Traoré en Van de Beek voor Davy Klaassen. Keizer: "Dat lijkt me voor nu handig, maar gaandeweg het seizoen ga ik wel wat andere accenten zetten. Want elke trainer heeft zijn eigen ideeën."



Vorig jaar wonnen de Amsterdammers moeizaam op het kunstgras van Heracles. Met een doelpunt en een assist op Nemanja Gudelj had Klaassen een groot aandeel in de zege. Klaassen is er nu niet meer bij. Hij werd voor 27 miljoen euro verkocht aan Everton.



Meteen scherp

"Ik zal nu Hakim Ziyech en Van de Beek geregeld tegenkomen op het veld. Ook spelers met veel aanvallende kwaliteiten," zegt Joey Pelupessy, middenvelder van Heracles. "Wij spelen met een bijna compleet andere achterhoede, altijd even wennen. Maar prima dat we beginnen tegen Ajax. Moet je meteen scherp zijn."



Heracles' topscorer Samuel Armenteros is er wegens liesproblemen mogelijk niet bij. Hij sloeg de training gisteren over.