Met Alex Kroes krijgt Ajax een directeur die de voetbalwereld van haver tot gort kent

Alex Kroes moet bij Ajax de opvolger worden van Edwin van der Sar als algemeen directeur. Kroes (48) kent de club door en door. Hij speelde er in de jeugd en voetbalt nu nog altijd in het vijfde elftal.

Kroes, geboren in Utrecht, is een doorzetter en een veelzijdig zakenman. Niet voor niets was hij vorig jaar nog in beeld bij Ajax als technisch directeur, nadat Marc Overmars was opgestapt. Maar na verschillende gesprekken met Van der Sar en toenmalig RvC-voorzitter Leen Meijaard bleef het stil. Het was Kroes zelf die zich vervolgens terugtrok voor de functie, toen Ajax met Alfred Schreuder een nieuwe trainer aantrok als opvolger van Erik ten Hag. Zo’n belangrijke beslissing hoort een technisch directeur immers te nemen.

Eind december 2022 streek Kroes neer bij AZ, waar hij directeur International Football Strategy werd. Die stap kan er nu voor zorgen dat hij voorlopig niet kan beginnen aan zijn klus bij Ajax. Dat hangt af van het onderzoek dat wordt gedaan naar het non-concurrentiebeding van een jaar dat hij heeft bij zijn huidige werkgever. Het zou nog enkele maanden tot een jaar kunnen duren voordat Kroes aan de slag kan in Amsterdam.

Als afgestudeerd bedrijfseconoom én als oud-voetballer heeft Kroes in zijn werkzame leven altijd naar een combinatie gezocht van sport en zaken doen. Met jeugdvriend Kees Vos richtte hij in 2000 makelaarskantoor MT&V op, de voorloper van het latere kantoor SEG. In de jaren daarvoor hadden ze zich bekwaamd in dat vak.

Met argusogen bekeken

Vos haalde zelfs zijn diploma bij de KNVB. Andere zaakwaarnemers keken met argusogen naar het jonge duo en achtten hen kansloos in hun markt. Te klein, geen netwerk. De twee hadden sterk de drang om het tegendeel te bewijzen. Kroes had in de jeugdopleiding van Ajax gevoetbald en bij de junioren van het Nederlands elftal. In die teams speelde hij wél met jongens die de top hadden gehaald.

“Martijn Reuser, Patrick Kluivert, Giovanni van Bronckhorst. Ik heb met die gasten nog lopen geinen in de kleedkamer en onder de douche,” zag hij een korte weg naar de doelgroep van het makelaarskantoor. Hij diepte zijn contacten uit en met Vos bouwde hij aan een bedrijf dat is uitgegroeid tot een waar imperium. SEG is een van de grootste kantoren ter wereld, met ook tal van andere sporters en muzikanten als klant, en met prominenten als Pep Guardiola en Erik ten Hag als boegbeelden.

Vier jaar geleden maakte Kroes echter een opvallende stap. Als spelersagent had hij een klein fortuin verdiend, maar hij verkocht in 2018 zijn aandelen in SEG. Een jaar later nam hij 80 procent van de aandelen van Go Ahead Eagles over. De reden? “Ik heb jaren als zaakwaarnemer aan de andere kant van de tafel gezeten en me regelmatig verwonderd hoe slecht de meeste clubs werden geleid.” Hij kon dat beter, en dat wilde hij laten zien.

Go Ahead verbouwen

Zijn doel was om van de club uit Deventer de veertiende club van Nederland te maken. Met andere woorden: een stabiele eredivisieclub. Hij vergeleek zijn opdracht met het verbouwen van een huis. Je doet dat om er zo fijn mogelijk in te wonen, niet om het daarna direct weer te verkopen. “Maar het wil ook niet zeggen dat je er de rest van je leven blijft wonen.”

Opknappen en verbouwen. Kroes had er plezier in. Hij was geen filantroop. Hielp Go Ahead stap voor stap vooruit en promoveerde in 2021 met zijn club naar de eredivisie. Daarin zijn de prestaties meer dan goed. Vooral Ajax heeft het moeilijk tegen Go Ahead Eagles, dat sinds de promotie in vier duels niet één keer verloor van de Amsterdammers.

Kroes hield het in augustus 2022 voor gezien in Deventer. Hij is in die drie jaar als mens rijker geworden, vertelde hij in Voetbal International. “Ik zat in een wereld met mensen die heel veel geld hadden verdiend of verdienen. Daar krijg je een niet helemaal realistische blik op de wereld van. Ik heb bij Go Ahead Eagles ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in mijn pakket. Ik zit met de Voedselbank en vraag hen hoe wij ze kunnen helpen. En zo zijn er wel twintig projecten waar we als club aan bijdragen. Ik sta weer met mijn voeten in de normale wereld. Geld doet iets met mensen en niet altijd iets positiefs.”

Bij Ajax moet Kroes nu de opvolger worden van Edwin van der Sar, die onlangs na twaalf jaar en een berg kritiek op eigen initiatief vertrok. Zodra Kroes groen licht krijgt om aan de klus te beginnen, heeft Ajax de belangrijkste portefeuilles weer verdeeld. De raad van commissarissen is voltallig en met Sven Mislintat (technisch directeur) en Maurice Steijn (hoofdtrainer) is de technische leiding bezet.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: