Messi wint Gouden Bal voor de zesde keer

epa08040039 Barcelona forward Lionel Messi arrives for the Ballon d'Or ceremony at Theatre du Chatelet in Paris, France, 02 December 2019. EPA/YOAN VALAT Beeld EPA

Van Dijk eindigde in de verkiezing van France Football als tweede, de afwezige Cristiano Ronaldo werd derde. De vierde plek was voor Sadio Mané, ploeggenoot van Van Dijk bij Liverpool. Frenkie de Jong eindigde op de elfde plaats, Matthijs de Ligt werd vijftiende. Georginio Wijnaldum werd gedeeld 26e en Donny van de Beek gedeeld 28e.

De 32-jarige Messi pakte de ereprijs in 2015 voor het laatst. Daarvoor was hij vier keer de beste in de periode van 2009 tot en met 2012. Vorig jaar ging de Gouden Bal naar de Kroaat Luka Modric. Messi werd toen vijfde. Door zijn zesde Ballon d’Or heeft Messi er nu één meer dan zijn eeuwige rivaal Ronaldo.

“Allereerst wil ik alle journalisten bedanken die op mij hebben gestemd,” zei Messi. “Natuurlijk ook veel dank aan mijn collega’s bij de club, want zij hebben ook bijgedragen aan deze prijs.” De winnaar van de Gouden Bal wordt gekozen door een jury van journalisten in samenwerking met het Franse tijdschrift France Football.

Messi werd dit jaar kampioen met FC Barcelona en in de Champions League verloor hij in de halve finales van Liverpool, de uiteindelijke winnaar.

Voor het eerst werd er ook een prijs voor de beste keeper uitgereikt. Alisson Becker van Liverpool hield onder meer André Onana van Ajax achter zich.