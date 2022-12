Messi speelde een hoofdrol in een van de meeslependste WK-finales ooit – Mbappé ook, maar hij verloor

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Lionel Messi

Kolo Muani miste nog een open kans in een van de laatste seconden van de wedstrijd, die al historie was op het moment dat ik het woord historie optikte. Er bleven nog net genoeg seconden over voor Mbappé om nog meer historie te schrijven, maar zijn pen was leeg. Eén helft leek het erop alsof de Argentijnse coach Scaloni die van de Fransen in zijn zak had. Toen kwamen de wissels van Deschamps die hout sneden en eentje van Scaloni die dat niet deed. Hij haalde Di María eraf voor een linksback. Aangezien de Argentijnen al een linksback hadden, pakte dat niet goed uit. Is Messi nu de grootste voetballer aller tijden omdat hij een wereldtitel won? Ik vind van niet. Wel speelde hij een hoofdrol in een van de meeslependste WK-finales ooit. Mbappé deed dat ook, maar hij verloor.