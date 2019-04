Messi schiet Barcelona naar kampioenschap

Met het oog op de halve finale van de Champions League, woensdag tegen Liverpool, begon Messi op de bank. Hij kreeg evenals in het vorige competitieduel rust. Bij het begin van de tweede helft deed de Argentijn zijn intrede, nadat het maar niet wilde vlotten met Barcelona. Halverwege was de stand nog 0-0.



Met Messi ging het beter. De vedette maakte persoonlijk de 1-0, in de 62ste minuut, na goed doorzetten van Arturo Vidal. In de voorlaatste minuut trof José Luis Morales voor Levante nog de binnenkant van de paal, buiten bereik van doelman Marc-André ter Stegen.



Ook Atlético Madrid won, met 1-0 van Valladolid. Met nog drie duels te gaan is het verschil 9 punten. Mocht Atlético er nog in slagen langszij te komen dan telt het onderlinge resultaat. Dat is in het voordeel van Barcelona.



Jasper Cillessen zat op de bank bij Barcelona. Vermoedelijk mag hij eind mei in Sevilla wel in de bekerfinale tegen Valencia in het doel staan.