Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Lionel Messi

Sportmensen gebruiken om politieke standpunten te propageren, heb ik nooit leuk gevonden. Een voetballer als Messi is te simpel, niet genoeg opgeleid om een moraal vorm te geven.

Met zijn frettandjes zou je dat naar binnen gekeerde verbeten koppie eerder aanzien voor een belastingontduiker. Hij en zijn vader ontdoken de Spaanse fiscus met verve.

In Saoedi-Arabië zou hij vierhonderd miljoen per jaar gaan verdienen. Messi begreep het woord ‘pervers’ in dit verband niet, opgegroeid als hij is in een wereld waarin veel geld verdienen het hoogste haalbare is. Je zou er zelfs als kind al groeihormonen voor slikken.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze teelgrond voor cynisme. Marcus Rashford was zo gegrepen door zijn hongerbestrijding in achterstandswijken dat zijn vorm er flink op achteruitging. Messi is een type dat liefdadigheid als public relations ziet hoewel zijn imago, vrees ik, reddeloos verloren is.

Lionel Messi. Beeld Christian Hartmann/REUTERS

Luister onze Ajaxpodcast Branie