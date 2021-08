Messi gepresenteerd bij PSG: ‘Dit lag buiten mijn macht’

Beeld EPA

“Het was moeilijk om Barcelona na 21 jaar te verlaten, maar ik ben hier geweldig ontvangen,” zei Lionel Messi in het Spaans, de enige taal die hij spreekt, bij de presentatie in het Parc des Princes in Parijs. Hij nam uitgebreid de tijd voor vragen van tientallen journalisten uit allerlei landen.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik, mijn vrouw en mijn kinderen het ook in Parijs uitstekend naar ons zin zullen hebben. Alles is heel snel gegaan. De afgelopen week was heel bijzonder, heel zwaar en ontroerend. Ik kan mijn vrienden in Barcelona niet zomaar vergeten. Natuurlijk doet het afscheid nemen pijn.”

“Barcelona was 21 jaar lang mijn thuis. Ik heb daar veel herinneringen, zowel goede als slechte. Maar de fans kennen mij. Ik ben iemand die wil blijven winnen en mee wil doen aan de top, dus ik denk niet dat ze teleurgesteld in mij zijn. Het lag buiten mijn macht,” zei Messi.

Messi, Neymar en Mbappé

De Franse pers praat al een paar dagen over MNM: Messi, Neymar en Mbappé. Het belooft een voorhoede te worden die iedere tegenstander angst in zal boezemen. “Ik denk dat het spectaculair zal worden. Neymar is een geweldige speler, de beste van de wereld op zijn positie. Ik wilde hem graag terugzien bij Barcelona, maar het is zo gelopen dat ik nu weer teamgenoot van hem ben in Parijs. Hij is een geweldig persoon, maar deze hele kleedkamer zit vol met mooie karakters.”

Nummer 30

Messi gaat spelen met rugnummer 30, waar hij als tiener ook mee doorbrak bij FC Barcelona in de seizoenen 2004-2005 en 2005-2006. Vervolgens speelde hij nog twee jaar met nummer 19, waarna hij in 2008 het nummer 10 overnam van Ronaldinho. Daar speelde hij de afgelopen dertien jaar dus mee. Neymar bood Messi zijn nummer 10 aan bij PSG, maar de Argentijn bedankte daarvoor en kiest dus voor het nummer waarmee hij zeventien jaar geleden debuteerde.

De Qatarese voorzitter

Lionel Messi zat bij de persconferentie naast Nasser Al-Khelaifi, de Qatarese voorzitter van PSG. “Het is een historische dag voor deze club en de hele voetbalwereld,” zei deze. “Messi is zesvoudig winnaar van de Gouden Bal. Hij heeft van voetbal iets magisch gemaakt, maar hij is ook een echte winnaar. Toen we hier tien jaar geleden begonnen, waren er veel vraagtekens bij onze ambities. Inmiddels is duidelijk dat we voor het hoogst haalbare gaan.”

PSG wordt wel bekritiseerd om het uitgavenpatroon. “Hoe is het mogelijk dat jullie al deze enorme salarissen kunnen betalen?,” vroeg een Franse journaliste aan de voorzitter. Al-Khelaifi: “We hebben ons altijd aan de regels van Financial Fair Play gehouden. Messi kost ons veel geld, maar hij levert ons nog veel meer geld op. Daarom blijven wij altijd binnen de regels, er moet meer geld binnenkomen dan eruit gaat. Ik hoop niet dat Lionel om nog meer salaris gaat vragen, haha, maar hij is dit bedrag meer dan waard.”

Na de persconferentie ging Messi nog naar buiten, want voor de ingang van het Parc des Princes stonden al sinds de vroege morgen duizenden uitzinnige fans om hun nieuwe sterspeler een warm welkom te geven in Parijs. Messi zwaaide vanaf een podium enkele minuten naar de enorme menigte buiten het stadion.