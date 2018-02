Messcherpe Tagliafico blinkt uit in Kerkrade

Kon Kristensen zich nog onderscheiden?

Met zijn voorzetten vooral, die zijn hard en geplaatst. Hij trok geregeld mee ten aanval en is sterk in de combinatie. Kristensen, afkomstig van Midtjylland, was in het verleden ook middenvelder en dat is te merken. "Ongelofelijk dynamisch," noemt trainer Erik ten Hag hem. "Hij voegt elementen toe aan het spel die nog niet voorhanden zijn. Hij en Joël Veltman kunnen elkaar motiveren, verbeteren en uitdagen."



Veltman stond tegen Roda JC weer centraal in de defensie, hoe ging dat?

Hij moest duidelijk even wennen, maar na het snelle tegendoelpunt herpakte hij zich zienderogen. Zoals heel Ajax overigens. Via Donny van de Beek en Hakim Ziyech nam de ploeg voor rust een 2-1 voorsprong.



Hoe groot is de kans dat Kristensen zondag tegen FC Twente opnieuw in de basis staat?

Matthijs de Ligt keert dan terug van zijn schorsing en aanvoerder Veltman zal door Ten Hag niet snel gepasseerd worden.



Maar Nicolás Taglafico was dus de uitblinker woensdagavond?

Ja. De Argentijn was messcherp in de duels, koos telkens slim positie en hij voelde feilloos aan wanneer hij zichzelf aanvallend moest inschakelen. Hij gaf de assist op Van de Beek bij de 1-1 en bij de 4-2 van Klaas-Jan Huntelaar.



