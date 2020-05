Merkel geeft groen licht voor hervatting Bundesliga in mei

Beeld BSR Agency

De clubs zijn al enige tijd in training en alle spelers en begeleiders zijn onlangs getest op het coronavirus. De wedstrijden zullen wel in lege stadions gespeeld worden. Donderdag vergaderen de clubs van de Bundesliga en de 2. Bundesliga over de datum van de herstart, maar dat zal al vanaf 15 mei kunnen zijn.



De Bundesliga moet nog negen speelrondes afwerken en Bayern München gaat momenteel aan de leiding met een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund.

Honderden miljoenen

Naast het sportieve aspect spelen ook de financiën zwaar mee in Duitsland. Honderden miljoenen aan tv-gelden staan op het spel als er niet wordt doorgevoetbald en die bedragen maken een veel groter deel van de begrotingen van clubs uit dan bijvoorbeeld in Nederland.

De Bundesliga is de eerste competitie in een van de vijf toplanden die weer van start gaat. In Frankrijk is, net als in Nederland, het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen.