Memphis Depay: ‘Wijnaldum komt terug bij Oranje, daar twijfel ik niet aan’

Memphis Depay afgelopen maandag in actie op de KNVB Campus in de bossen bij Zeist. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Zich verschuilen achter het feit dat hij simpelweg niet de man is die beslissingen moet nemen bij Oranje, vond Memphis Depay iets te makkelijk. Dat Georginio Wijnaldum dezer dagen tegen zijn zin in niet in Zeist is, maar op een idyllisch strand op de Malediven, was voor de spits van Oranje reden genoeg om zijn vriend een stevig duwtje in de rug te geven. “Als ik de bondscoach was, zou ik hem oproepen” zegt Depay. “Wijnaldum hoort, vind ik, gewoon in deze selectie. Maar ik ben de bondscoach niet. Ik heb er ook geen twijfels over dat hij er weer bij zal komen.”

Laatste tests

Dat zal dan moeten gebeuren in november als Oranje het vliegtuig instapt om voor het WK naar Qatar te gaan. Want de vier interlands deze maand zijn de laatste tests voor de eindronde. “Natuurlijk heb ik contact met hem gehad. Dan hoor je aan hoe hij zich voelt en probeer je een broeder voor hem te zijn,” zegt Depay. “Dat ik nu open ben over zijn situatie? Kijk, de beslissing is niet aan mij, daar gaat de bondscoach over. Maar mijn mening, die geef ik wel. En die is dat Wijnaldum hier bij hoort. Als Gini zich lekker voelt, is hij gewoon heel belangrijk voor dit elftal.”

De aanvaller is, na aanvoerder Virgil van Dijk, al het tweede kopstuk van Oranje dat zich openlijk uitspreekt over een besluit van Van Gaal. Op een fatsoenlijke en welbespraakte manier, net als Van Dijk toen die liet weten dat een 4-3-3-systeem hem toch meer aanspreekt dan het nieuwe 3-4-3-systeem dat Van Gaal voor ogen heeft voor het WK. Oranje slijpt aan de speelwijze die in de groepsfase met Ecuador, Senegal en Qatar als opponenten al zijn vruchten moet afwerpen.

Geen makkelijk seizoen

Van Gaal gaf maandag nogmaals heel duidelijk aan dat bij Oranje niemand beschikt over een ‘rittenkaart’ oftewel een gegarandeerde uitnodiging vanuit Zeist. Memphis, ook geen basiskracht in Spanje bij FC Barcelona, knikt.

“Daar ben ik niet mee bezig,” zegt hij. “Bij Barcelona heb ik geen makkelijk seizoen achter de rug. Natuurlijk heb ik ook mooie dingen laten zien. Ik ben topscorer van het elftal geworden, ondanks mijn blessures. Maar het is niet geworden wat ik ervan had gehoopt. Ik kwam bij Barcelona en Messi vertrok, iets dat ik nooit had verwacht. Maar dat deed iets met de club natuurlijk.”

“Ik ben echter nooit uit de gratie geraakt onder Xavi. Ik raakte op een ongelukkig moment geblesseerd en toen ik weer fit was, waren er drie nieuwe spelers gehaald. Barcelona won in die periode, dan ga je als trainer niet veranderen. Dat was voor mij persoonlijk wel een lastige periode. Maar ik heb mijn mond gehouden en op een gegeven moment komt de kans dan weer. Barcelona voelt als thuis na één seizoen.”

Uitzwaaiwedstrijd

Oranje voelt voor Depay al langer als thuis, ook zonder zij maatje Wijnaldum. Vier interlands voor de Nations League aan het einde van een slopend seizoen, daar lijkt niemand op te zitten wachten. De Belgische international Kevin De Bruyne zei het zelfs letterlijk. “Ik begrijp wat hij bedoelt, maar ik zie dit vooral als vier wedstrijden die ik wil winnen. En ja, de voorbereiding op het WK is in volle gang al voelt het anders.”

Depay: “Normaal heb je die ‘uitzwaaiwedstrijd’ in eigen land, dit keer stopt de competitie opeens en dan gaat iedereen een WK spelen. Dat voelt vreemd. En omdat het speelschema straks heel vol zal zijn, komen er ongetwijfeld blessures. Dus is rust nu ook belangrijk. Maar ik heb een ander seizoen gehad dan De Bruyne of bijvoorbeeld Virgil van Dijk, deze vier extra wedstrijden zijn niet te veel voor mij. Of topscorer worden van Oranje in mijn hoofd zit? Ik weet dat ik Patrick Kluivert al had kunnen inhalen. Dat was ook gebeurd als we tegen Duitsland gewoon een penalty hadden gekregen.”

Veertig goals

Kluivert staat met veertig goals nog maar één treffer voor op Memphis. Klaas Jan Huntelaar en vooral Robin van Persie zijn nog iets verwijderd voor de aanvaller. “Ik ben altijd blij als ik bij Oranje ben,” zegt Depay. Zelfs nu Wijnaldum dus zonder pardon opzij is gezet door Van Gaal. “We gaan samen lang terug, bij PSV waren we al samen. Maar Wijnaldum komt terug bij Oranje, daar twijfel ik niet aan.”