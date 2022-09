Memphis Depay over zijn roerige zomer bij Barcelona: ‘Vragen stellen heeft geen zin, je moet presteren’

Ondanks een roerige zomer is Memphis Depay nog altijd speler van FC Barcelona. Terug bij Oranje blikt de spits terug én kijkt hij vooruit. ‘Ik ben op een belangrijk punt in mijn carrière, daar was ik me erg van bewust.’

Monter staat Memphis Depay (28) aan de rand van het trainingsveld in Zeist, gehuld in een nieuw trainingspak van Oranje. “Ik heb er echt zin in, man,” zegt de spits, grijnzend, een kleine twee maanden voor het WK in Qatar.

Dat hij hier nog altijd staat als speler van FC Barcelona, mag een klein wonder heten. Een zomer lang sluimerde de onzekerheid over zijn toekomst, bij een club die zich op soms onnavolgbare wijze een weg baande op de transfermarkt. Terwijl de financiële janboel met plakband bij elkaar werd gehouden, wandelde de ene na de andere versterking de poort van Camp Nou binnen.

Juventus en Chelsea

“Het was een roerige periode,” zegt Memphis glimlachend, met gevoel voor understatement. “Je probeert te focussen op de voorbereiding, maar probeert óók de juiste keuzes te maken. Ik ben op een belangrijk punt in mijn carrière gekomen, daar was ik me wel van bewust. Het was soms wikken en wegen. Van beide kanten was het soms onduidelijk: wat zij wilden, wat wij wilden. Maar uiteindelijk gebeuren dingen altijd met een reden. Ik ben ervan overtuigd dat ik van waarde kan zijn voor Barcelona – nog steeds.”

Mentaal kon het best zwaar zijn, erkent hij: een zomer lang niet weten waar je toekomst ligt. “Het was soms irritant. Op een gegeven moment gaan de mensen in je omgeving steeds vragen stellen,” vertelt de aanvaller van Oranje. “Klopt dit? Klopt dat? Dan denk je soms weleens: jullie weten toch ook wel hoe dat werkt? De helft van de dingen is niet waar, misschien nog wel meer dan de helft.”

Tegelijk speelde er van alles rond de toekomst van de spits. De interesse van Juventus was serieus, maar het leidde niet tot een transfer. Ook Chelsea was in de markt voor de aanvaller van Oranje. “De opties die serieus waren, heb ik steeds allemaal naast elkaar gelegd,” aldus Memphis. “Maar wat apart was: bij Barcelona was op zich niet zoveel aan de hand. Ik was er pas een jaar, had heel bewust deze stap gemaakt. Samen met Aubameyang was ik topscorer afgelopen seizoen. Ik had helemaal niet zoveel reden om weg te gaan.”

De komst van Robert Lewandowski was ook een glashelder signaal: de Poolse topspits moest de nieuwe blikvanger worden in het elftal van trainer Xavi. Voor 58 miljoen euro werd bovendien Raphinha gekocht van Leeds United, ten teken dat het Catalaanse elftal een grondige renovatie wachtte.

Frenkie de Jong

Heeft Memphis in die periode veel contact gehouden met bondscoach Louis van Gaal? “Ik heb de bondscoach wel op de hoogte gehouden ja, ook omdat hij dat belangrijk vindt. Ik heb een goede band met hem. Hij zei wel eerlijk dat voor hem maar één ding belangrijk was: dat ik voldoende speelminuten zou maken. Logisch, dat is in zijn belang als bondscoach. Maar hij benadrukte óók dat het aan mij was, dat ik mijn eigen beslissing moest nemen.”

De Oranjespits sprak er veel over met zijn teamgenoot Frenkie de Jong, die nóg wat nadrukkelijker richting de uitgang werd geduwd bij Barcelona. Door de clubleiding werd De Jong beschouwd als één van de weinige spelers die veel transfergeld kon opleveren, een must voor het financieel noodlijdende Barcelona.

“Natuurlijk hebben we het daarover gehad, Frenkie is in de afgelopen anderhalf jaar echt een vriend geworden. We eten geregeld samen, komen bij elkaar thuis, gaan soms leuke dingen doen. We weten alles van elkaar. Natuurlijk heb je het dan ook over elkaars situatie bij de club.”

Soms waren de dingen ongrijpbaar, zegt Memphis. “Als speler weet je ook niet precies wat er allemaal speelt bij een club. Barcelona is een bedrijf, zoals elke club dat is. De cijfers zijn belangrijk, de belangen zijn gewoon groot, als speler ga je daar niet over. Sommige dingen lazen wij ook maar gewoon in de media. Je weet niet altijd precies wat waar is, en wat niet. Wat ik wel weet, is dat ik altijd keurig betaald werd. Ja, Frenkie ook.” Lachend: “Althans, hij heeft een mooi huis en een mooie auto, dus dat zal allemaal wel in orde zijn.”

Beloond

Die rommelige tijd leidde niettemin lang tot een troebel perspectief voor de twee Nederlanders. Memphis speelde wekenlang weinig tot niet; pas in de laatste twee weken kreeg de spits weer twee keer een basisplaats van Xavi. Afgelopen weekend scoorde Memphis nog in de thuiswedstrijd tegen Elche (3-0 winst).

“Dat is dan wel even lekker,” aldus de aanvaller. “Zeker zo kort voor een interlandperiode, want daardoor kom je toch wat lekkerder binnen. Het is altijd fijn om bij het Nederlands elftal te zijn, ook omdat ik weet dat ik hier wél ga spelen. Dat is nu extra prettig. Ik ben heel fit doordat ik veel kan trainen, maar als speler heb je óók wedstrijdritme nodig.”

Dat hij in Barcelona lange tijd zo bijzonder weinig speelde, tartte Memphis. “Ik was het daar niet mee eens natuurlijk. Afgelopen seizoen was ik vaak eerste keus, dat ging zeker niet slecht. Maar wat heeft het voor zin daar vragen over te gaan stellen? Uiteindelijk moet je je op het veld laten zien. De trainer weet dat ik geen jongen ben die snel genoegen neemt met een plek achter een ander. Ik werk keihard om te spelen. Het is mooi dat dat nu beloond werd met twee basisplaatsen, maar als voetballer wil je altijd méér.”

Robert Lewandowksi

Het WK in Qatar is nog maar een kleine twee maanden weg. “Ook daarom wil ik in een lekker ritme komen,” aldus Memphis. “De komende twee interlands helpen daarbij, dat is erg fijn. Ik ga me laten zien, daar hoeft niemand over in te zitten.”

De aanvaller treft donderdag in Polen meteen Barcelonaploeggenoot en concurrent Lewandowski. Tegen Elche speelden de Nederlander en de Pool nog samen in het elftal. Memphis: “En dat kan ook prima, denk ik. Robert is een pure spits, iemand die veel in de zestien komt, geweldig kan koppen ook. Ik ben meer een spelmaker, die ook graag vanaf ‘nummer tien’ of vanaf de linkerkant komt. Wat mij betreft gaan we nog veel vaker samen spelen.”