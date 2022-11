Memphis Depay is vlak voor het WK fit: ‘Ik heb heel hard gebikkeld om hier te staan’

Twee maanden lang worstelde Memphis Depay met een hamstringblessure, maar vlak voor vertrek naar Qatar trainde de spits van Oranje weer voluit mee. Een basisplaats tegen Senegal komt waarschijnlijk nét te vroeg. ‘Ik heb flink gebaald, vooral omdat ik eerder fit had kunnen zijn.’

Een meisje in de hoek van het trainingsveld in Zeist heeft maandagavond een speciaal bordje in elkaar geknutseld. ‘Memphis’, staat er alleen maar op, met een groot oranje hart erbij, en daaromheen: vrolijke kerstlichtjes ter versiering.

De voetballer ziet het en zwaait een keer, nog tijdens een loopoefening. Meteen na afloop gooit hij lachend zijn handschoenen naar haar toe. “Ik ben blij hè, dat zie je misschien wel aan me,” zegt Memphis even later, een half etmaal voor vertrek naar Doha. Het Nederlands elftal is zojuist feestelijk uitgezwaaid door een paar honderd supporters in de Zeister bossen. “De training ging heel goed. Ik kon alles doen wat ik een wedstrijd ook doe, alleen ga je dan natuurlijk negentig minuten voluit, over wat langere afstanden.”

Beginnen op de bank

Niettemin kondigde bondscoach Louis van Gaal vrijdag al aan dat Memphis het openingsduel met Senegal gaat missen, althans: hooguit een invalbeurt lijkt haalbaar. “Het gaat er niet om of ik dat met de bondscoach eens ben. Het gaat om zijn visie, om wat het beste is voor het team en voor mij,” zegt de aanvaller van Barcelona. “Ik wil een bijdrage leveren, niet één wedstrijd, maar het hele toernooi. Ik moet ook eerlijk zijn: soms moet ik een beetje tegen mezelf in bescherming worden genomen. Dan wil ik zó graag.”

Dat leidde in de afgelopen twee maanden tot volop frustratie. Memphis liep een hamstringblessure op in het uitduel met Polen in Warschau. Ogenschijnlijk niet iets ernstigs, een kwetsuur waar doorgaans een handvol weken revalidatie voor staat, maar het herstel duurde langer dan verwacht. Memphis maakte in de afgelopen weken niet één keer deel uit van de Catalaanse wedstrijdselectie. De voetballer arriveerde dinsdag zonder spelritme in het St. Regis-spelershotel in Qatar.

“Daar heb ik flink van gebaald, vooral omdat ik sneller fit had kunnen zijn. Mentaal is dat zwaar geweest.” Dan, enigszins cryptisch: “Het was een lastige blessure, daar zijn ook niet alle feiten over naar buiten gekomen. Ik had een terugslag, dat had bepaalde redenen, maar dat is geweest, het is nu achter de rug. Maar ik had wel heel graag willen spelen voor Barcelona, in een belangrijke periode voor de club. Ik weet ook zeker dat ik van waarde had kunnen zijn. Dan is dat wel een teleurstelling.”

‘Oranje is geen revalidatiecentrum’

Gewanhoopt heeft de aanvaller niet. “Omdat ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Dit is het leven, hè. Vallen en opstaan. Wanhopen doe ik nooit, maar ik ben wel trots op mezelf dat ik hier nu sta. Ik heb gebikkeld de afgelopen weken, ik heb er alles aan gedaan om fit te worden. Dat hoort erbij als je atleet bent, het is mijn baan. Maar er komt wel meer bij kijken dan alleen trainen, zeker ook mentaal. De tegenslag die ik kreeg was gewoon klote, want conditioneel lag ik heel goed op schema. Het was ook niet nodig, ik was hard op weg om weer aan te sluiten bij de groep. Maar ik leef in het nu: het WK gaat beginnen. Ik heb er zin in.”

Van Gaal kondigde al ruim voor het toernooi aan dat hij rekening ging houden met het herstel van Memphis: de aanvaller is domweg te belangrijk voor dit Nederlands elftal. “In dat opzicht heb ik soms van mijn visie moeten afwijken,” aldus de bondscoach. “Normaal zeg ik bij Oranje: we zijn geen revalidatiecentrum. Maar de statistieken van Memphis zijn geweldig, zowel qua goals als qua assists. Voor dat soort jongens maak je plek in je selectie.”

Steunpilaar

Dat Van Gaal al aankondigde dat Vincent Janssen gaat spelen tegen Senegal en Memphis op de bank begint, was even slikken voor de laatste. “Dat is wel even moeilijk om te horen, maar het was geen verrassing, de trainer en ik communiceren goed met elkaar. Ik timmer gewoon aan de weg, voel me heel goed. Vandaag voelde ik al dat ik niet hoefde na te denken over acties, dat is een goed teken. We hebben nog een week. Verder kijken we wel hoe het gaat lopen. Als de trainer me nodig heeft, wil ik er straks staan.”

De eerste training op weg naar het WK, de aankomst in hotel Woudschoten in Zeist; ook bij Memphis begint zijn derde grote eindtoernooi nu echt te leven. Op het WK in 2014 was hij nog een jonge, onbevangen invaller. Acht jaar later is hij één van de steunpilaren van het elftal, zowel op het veld als daarbuiten. Die verantwoordelijkheid voelt de voetballer nadrukkelijk, vertelde hij al vaker. “Dan is een goal maken op de training ook wel even echt lekker nu. Ik heb dat gevoel echt gemist. En als ik dan de jongens weer zie vandaag, begint het WK echt te leven, hoor. De komende dagen zal dat gevoel alleen maar sterker worden.”