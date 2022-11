Memphis Depay brengt vlak voor WK rapnummer uit met omstreden Quincy Promes

De eerste twee minuten van het nummer Tat Tat is bekende artiest Frenna nog te horen, maar in de twee minuten daarna is het woord aan Memphis Depay (28) en Quincy Promes (30). De spits van FC Barcelona en Oranje is in de videoclip onder meer te zien met veel goud in zijn mond, Quincy Promes met een grote gouden ketting in een badjas. “Ik heb alles onder controle,” rapt Promes onder meer.

Promes viel in de zomer van 2021 nog in bij Oranje tegen Noord-Macedonië en Tsjechië, maar dat was vooralsnog zijn laatste interland. Sinds december 2020 is er veel te doen rond de 30-jarige aanvaller uit Amsterdam, die in januari 2021 terugkeerde naar Spartak Moskou. Promes werd eind 2020 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in juli van dat jaar.

De Ajaxvoetballer gaf in juli een feest in zijn bedrijfspand in Abcoude. Ook een neef was aanwezig, die door Promes werd beschuldigd van diefstal. De ruzie escaleerde dusdanig dat Promes hem met een mes te lijf zou zijn gegaan. De neef werd onder zijn knie gestoken.

Poging tot moord

In maart van dit jaar besloot het Openbaar Ministerie Promes te vervolgen voor poging tot moord. Toen werd ook bekend dat de telefoon van Promes werd afgetapt door de politie. Hij werd verdacht van het medefinancieren van een onderschept drugstransport van 4000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen. Tevens had Promes in telefoongesprekken met familieleden uitspraken gedaan die de steekpartij bevestigden. Daarnaast wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Zijn zaak zal op 3 maart inhoudelijk worden behandeld. Het is nog onduidelijk of Promes daarbij aanwezig zal zijn; volgens zijn advocaat wil hij wel, maar is de voetballer afhankelijk van het speelschema van Spartak Moskou.

Memphis Depay

In juni van dit jaar nam Depay het op sociale media nadrukkelijk op voor zijn goede vriend Promes. Louis van Gaal liet toen weten begrip te hebben voor de actie van de aanvaller, maar het ‘niet zo verstandig’ te vinden.

Memphis Depay kwam dit seizoen, mede door de komst van Robert Lewandowski en een dijbeenblessure, pas 131 minuten in actie voor FC Barcelona, nadat hij in de zomer lange tijd op weg leek naar de uitgang. Uiteindelijk bleef hij toch bij de Spaanse topclub, net als Frenkie de Jong, die wel bijna alles speelt.

Toch gaat de 81-voudig international (42 goals) van Oranje mee naar het WK in Qatar. Depay zal op maandag 21 november (17.00 uur) in de eerste groepswedstrijd tegen Senegal niet in de basis beginnen, zo liet bondscoach Louis van Gaal vrijdagmiddag op zijn persconferentie in Zeist al weten. De kans lijkt op dit moment groot dat Vincent Janssen samen met Cody Gakpo en Steven Bergwijn de aanval zal vormen.