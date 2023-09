Meesterknecht Sepp Kuss rijdt de Vueltatijdrit nu als kopman: ‘Mijn vrouw herkent me niet in de leiderstrui’

Sepp Kuss (r) in de rode leiderstrui, met uiterst links zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard. Beeld Manuel Bruque/ANP/EPA

Na iets meer dan een week koers in de Vuelta heeft Jumbo-Visma de verwachte rode leiderstrui, maar die hangt om de schouders van een onverwachte drager. Niet Primoz Roglic, niet Jonas Vingegaard, maar Sepp Kuss (28), de meesterknecht, heeft zijn moment van glorie.

Deze Ronde van Spanje komt vooralsnog alles samen voor Kuss, die ook al de zesde etappe won. De Amerikaan, die al tijden in Andorra woont, heeft een flinke voorsprong. Marc Soler staat als nummer twee op 43 seconden, Remco Evenepoel, de eerste grote concurrent, staat op 2.24 minuut.

Kuss, ofwel ‘Seppie’, wordt veel gegund binnen Jumbo-Visma. Zeker omdat hij zoveel terugdoet. Hij is misschien wel de beste klimmer ter wereld, en vindt het bovendien niet erg zich voor anderen weg te cijferen. Zijn statistieken in de ploeg waar hij in 2018 terechtkwam zijn groots.

Extra troef

Kuss reed mee in alle grote rondes die Jumbo-Visma wist te winnen. Drie keer de Vuelta, twee keer de Tour, één keer de Giro. Dit jaar hielp hij in de grote ronden Roglic (in Italië) en Vingegaard (in Frankrijk) aan de eindzege, en daarna meldde hij zich voor de Vuelta om wederom een van die twee aan de eindwinst te helpen.

Maar door zijn capaciteiten is hij ook ideaal als extra troef, zeker als concurrenten als Enric Mas, Juan Ayuso en Remco Evenepoel vooral Roglic en Vingegaard in de gaten houden. Dus werd donderdag de kaart Kuss met volle overgave getrokken toen de mogelijkheid er was. Het leverde hem uiteindelijk ruim 3 minuten op.

Zaterdag kreeg de Amerikaan wederom ruimte om aan te vallen. Het leidde niet tot de ritwinst (die was voor Roglic, in een sprint), maar wel tot de rode trui, omdat de jonge Lenny Martinez – de enige die nog voor Kuss in het klassement stond – niet kon volgen. Zondag bleef Kuss, net als overigens bijna de hele ploeg, in controle tijdens de waaiers die ontstonden. Vanwege het slechte weer op de top van de aankomst werd de tijd opgenomen op 2 kilometer voor de finish. Kuss bleef in de favorietengroep.

Tijdrit

Dus wat nu? Het kopmanschap is niets voor hem, vertelde Kuss meermaals tijdens de laatste Tour de France. Hij wil de stress en de mentale uitputting niet die horen bij elke dag honderd procent geconcentreerd zijn. En dan is de etappe van vandaag bovendien een tijdrit, van 25,8 kilometer – de discipline waarin Kuss zichzelf niet bepaald een uitblinker vindt: hij zegt dat hij er zo slecht in is dat hij alleen al daarom nooit een grote ronde kan winnen. En zijn vrouw, die er met hondje Bimba bijna altijd bij is, herkende hem niet eens in de nieuwe kleuren van de leiderstrui, grapte Kuss zondag voor de start.

Maar vooralsnog is Kuss de man op poleposition. Hij had van Roglic het advies gekregen om in de rode trui te slapen, maar het was wat te warm geweest, zei hij bij Eurosport. De Sloveen (zelf zesde op 2.29 minuut) moest lachen toen hem werd gevraagd naar hoeveel kopmannen Jumbo-Visma nu eigenlijk heeft. “Nu zeker drie,” zei hij. “En misschien worden het er nog wel meer.”