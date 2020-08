Meerdere spelers en medewerkers Ajax besmet geweest met corona

Zaterdag trainde Ajax voor het eerst sinds de corona-uitbraak. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat bevestigt hoofd communicatie Miel Brinkhuis na berichtgeving van de Telegraaf. Namen en aantallen wil hij uit privacy-overwegingen niet noemen, volgens de Telegraaf gaat het om dertien van de circa negentig getesten. Zij bleken antistoffen tegen Covid-19 in hun bloed te hebben.

“Waarschijnlijk hebben deze spelers en werknemers tijdens de vakantieperiode het coronavirus gehad,” zegt Brinkhuis. “Ik wil benadrukken dat nu niemand klachten heeft, iedereen staat inmiddels fit op het veld.” Alleen André Onana was de afgelopen training niet aanwezig, maar dat komt door zijn enkelklachten.

Zaterdag trainde Ajax weer voor het eerst na een gedwongen pauze van vijf maanden. Alvorens is de gehele selectie opnieuw getest op het virus, zegt Brinkhuis. Over de uitslagen mag hij niets zeggen, “maar dat iedereen bij de training aanwezig was zegt genoeg.”