Meer teams komend WK vrouwenvoetbal: ‘We moeten doorpakken’

De Oranjeleeuwinnen vieren de winst op Zweden in de halve finale van het afgelopen WK, waar Nederland tweede werd. Beeld BSR Agency

De Fifa heeft dat woensdag laten weten na een stemming van de Fifa Council, een belangrijk besluitvormend orgaan van de voetbalbond. De 32 landen worden verdeeld over acht groepen. De nummers een en twee van de poules bereiken de achtste finales. Deze zomer deden in Frankrijk nog 24 teams mee, slechts acht landen overleefden de groepsfase niet.

De negen landen die interesse hebben om het WK van 2023 te organiseren, hebben nog even de tijd hun zogenoemde ‘bidbook’ aan te passen. De Fifa wilde niet wachten met het besluit tot uitbreiding, omdat de eerstkomende reguliere vergadering van de Council namelijk pas eind oktober is.

“Het enorme succes van het WK dit jaar in Frankrijk maakte ons duidelijk dat we nu moeten doorpakken,” aldus Gianni Infantino, voorzitter van de internationale voetbalbond. “Het vrouwenvoetbal moet verder groeien. De uitbreiding betekent veel meer dan alleen maar acht extra deelnemers.”

Volgens Infantino zal vrouwenvoetbal nu op veel meer plekken in de wereld serieuzer worden aangepakt, omdat de kans op deelname aan een WK veel groter is. “Meer meisjes en vrouwen gaan voetballen. Het WK is elke vier jaar de top van een enorme piramide. In de tussentijd hebben we allemaal de plicht om het grondwerk te verrichten en de infrastructuur voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal te versterken.”