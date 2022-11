Mbappé schoot de bal in de hoek ondanks een aan zijn shirt hangende Italiaan

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Kylian Mbappé

Ik kijk zoveel mogelijk naar wedstrijden waarin Mbappé meedoet. Zo’n fout als bij de echte Ronaldo maak ik niet meer. Dat je soms niet live naar PSV keek omdat het PSV was, TERWIJL RONALDO MEEDEED. Iedereen herinnert zich die sprint langs de zijlijn tegen een of andere Duitse club. Mbappé doet keer op keer hetzelfde, misschien nog een fractie sneller dan de echte Ronaldo. Juventus speelde goed woensdag tegen PSG. Ze maakten zelfs gelijk na een fabuleus doelpunt van Mbappé, die door sprintte en de bal in de hoek schoot ondanks een aan zijn shirt hangende Italiaan. Gatti heette die gast, vergeet hem. Galtier wisselde in de tweede helft Juan Bernat voor Nuno Mendes, die 45 seconden later de dodelijke assists van Mbappé kreeg, un caviar. Drie seconden later schoof Mendes de bal in de verre hoek.

Beeld ALESSANDRO DI MARCO/ANP

