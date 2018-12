Mbappé: Frenkie de Jong is welkom in Parijs

In twee interlands stonden de twee jonge voetballers recentelijk tegenover elkaar. In Parijs won Frankrijk met 2-1 van Nederland, in Rotterdam was Oranje met 2-0 te sterk. Mbappé (19) keek in die duels met bewondering naar de middenvelder van de tegenpartij.



"Zijn inzicht en de kwaliteit van zijn passing maken hem erg waardevol, zeker omdat hij ook nog veel ballen verovert," zegt de aanvaller van Paris Saint-Germain in France Football over Frenkie de Jong.



Als we de internationale media moeten geloven is De Jong een van de meest gewilde spelers van Europa. Alle topclubs zijn al in verband met hem gebracht.



Mbappé heeft het met de middenvelder gehad over een mogelijke transfer naar Paris Saint-Germain. "Ik heb een woordje met hem gewisseld, omdat hij erg veel voor ons zou kunnen betekenen. Hij is welkom in Parijs."