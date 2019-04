Mazraoui ziet kansen voor Ajax bij Juventus

"Op de tribune ben ik te zenuwachtig. Dan blijf ik maar springen en schreeuwen. Niet normaal.''



Mazraoui moest geschorst toekijken tijdens de laatste drie duels van Ajax met FC Emmen, Willem II en Juventus. Tegen Excelsior keerde de voormalige middenvelder weer terug op zijn inmiddels vertrouwde positie rechts in de defensie. "Het enige voordeel van die schorsing is dat ik weer uitgerust ben", zei hij na alweer het vijftigste officiële duel van Ajax dit seizoen.



Komende dinsdag tegen Juventus moet de rechtsback van Ajax, wie dat ook is, zich met de bewaking van Cristiano Ronaldo belasten. "Dat zou een jongensdroom zijn", bekende de 21-jarige Mazraoui. "Het talent dat Messi heeft, is ongekend in deze wereld. Maar de winnersmentaliteit van Ronaldo ook. Dat is ook buitenaards."



Veltman

Het zou ook zo maar kunnen dat trainer Erik ten Hag besluit Joël Veltman weer op Ronaldo te zetten. Mazraoui kan dan de geschorste linksback Nicolás Tagliafico vervangen. "Ik weet niet wat de trainer van plan is", zegt de verdediger die de nationale ploeg van Marokko boven Oranje heeft verkozen. "Maar als ik van links kom, dan kan ik naar binnen komen en met met rechterbeen schieten."



Mazraoui kreeg pas laat een contract bij Jong Ajax. Terwijl zijn ploeggenoten in een mooie Mercedes naar de training reden, daar reisde de rechtsback met het openbaar vervoer van Alphen aan den Rijn naar Amsterdam. Onder trainer Ten Hag veroverde de snelle verdediger dit seizoen een basisplaats. Hij bewaarde zijn meest opvallende momenten voor de Champions League.



Scoren

Zo scoorde Mazraoui in de uitwedstrijd tegen Bayern München (1-1) en schoot hij Ajax in de slotfase van het thuisduel met Benfica naar een zege (1-0). Mazraoui hield in het gewonnen uitduel met Real Madrid (4-1) met een sliding een bal net binnen de lijnen. Daardoor kon Dusan Tadic de 3-0 maken.



Dinsdag tegen Juventus wacht voor de rechtsback een nieuwe uitdaging als Ajax voor het eerst in 22 jaar de halve finale van de Champions League kan bereiken.



"UIteraard wordt het heel zwaar", beseft hij. "Maar Juventus er ook niet gerust op. Anders hadden ze nu tegen SPAL geen negen spelers rust gegeven. Wij hebben respect afgedwongen en ik zie ook kansen voor ons. Wij scoorden ook bij Benfica, Bayern München en Real Madrid. Laten we onze eerste kans maar maken, net als bij Real. Dan wil ik het nog zien."



