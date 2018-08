Mazraoui opgeroepen voor Marokko

Jeugdelftallen

De verdediger, geboren in Leiderdorp, staat voor een lastige keuze. Hij moet waarschijnlijk op korte termijn gaan beslissen of hij voor Marokko wil uitkomen of voor Oranje.



Mazraoui speelde eerder in vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko. Hij zat ook in de voorselectie voor het WK, maar viel af voor het toernooi in Rusland.



Malawi

Zolang de Ajacied geen interland heeft gespeeld voor de A-ploeg, kan hij nog kiezen voor welk land hij wil uitkomen. Marokko, dat op het WK in de groepsfase werd uitgeschakeld, speelt volgende week zaterdag tegen Malawi.



Koeman maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de oefeninterland tegen Peru (6 september) en het duel met wereldkampioen Frankrijk in de Nations League (9 september).



"Hij is een serieuze optie voor de rechtsbackpositie, we willen hem in de toekomst graag bij het Nederlands elftal hebben,'' zei Koeman bij Studio Voetbal over Mazraoui. "Nee, ik heb niet beloofd dat ik hem direct ga selecteren.''



Keuze met hart

Hakim Ziyech verkoos enkele jaren geleden Marokko boven Oranje. De huidige ploeggenoot van Mazraoui bij Ajax verklaarde die keuze met zijn hart te hebben gemaakt. Ziyech behoort nu ook tot de groep van 25 van Renard, evenals de broers Nordin en Sofyan Amrabat.