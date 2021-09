Max Verstappen start als laatste in Grand Prix van Rusland door nieuwe motor

Beeld AFP

Er stond Verstappen sowieso al een gridstraf van drie plekken te wachten, omdat hij eerder werd bestraft voor de crash met Lewis Hamilton tijdens de laatste Grand Prix van Italië. Ook Charles Leclerc moet zondag achteraan starten. De Monegask kreeg ook een nieuwe motor in zijn Ferrari en overschrijdt daarmee eveneens het toegestane aantal motoren.

In het verleden is gebleken dat Mercedes op het circuit in Sotsji vaak in het voordeel is. Zo werden de laatste zeven races in Rusland allemaal door een coureur uit de Duitse renstal gewonnen. Hamilton zegevierde er in 2014, 2015, 2018 en 2019. Valtteri Bottas pakte vorig jaar de winst, net als in 2017. Tussendoor zorgde in 2016 ook nog ex-coureur Nico Rosberg voor het succes bij Mercedes.

Voor Verstappen staat zondagmiddag dus een inhaalrace te wachten. De 23-jarige Nederlander begint met vijf punten voorsprong op Hamilton. Er wordt dit weekeinde in Sotsji wisselvallig weer verwacht. Dat laatste kan weer van grote invloed zijn op de kwalificatie van zaterdag (14.00 uur) en zeker ook op het inhalen tijdens de race van zondag (14.00 uur).