Nieuws

Max Verstappen pakt voor het derde jaar op rij poleposition voor Formule 1-race Zandvoort

Max Verstappen heeft voor het derde jaar op rij poleposition gepakt voor zijn thuisrace in Zandvoort. Voor het oog van 105.000 veelal in het oranje geklede fans reed de 25-jarige Limburger met 1.10,567 met afstand het snelste rondje in de kwalificatie.