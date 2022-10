Max Verstappen moet titelfeest uitstellen na rampweekend op spekglad asfalt in Singapore

Max Verstappenfans kijken naar de Grote Prijs van Singapore. Beeld ANP

Een hoosbui van Bijbelse proporties. De start uitgesteld met een uur. Geen regenval meer, maar wel spekglad asfalt waar het zelfs op intermediates een glijfestijn bleef. Ja, de fans die zich niet lieten afschrikken door de tropische slagregens kregen waar voor hun centen: een moderne klassieker op het asfalt van Marina Bay.

Twee safetycars, drie virtual safetycars, zes uitvallers – de GP van Singapore bood twee uur lang volop spektakel. Maar het titelfeestje waar door de grootste optimisten heel voorzichtig rekening mee werd gehouden, kwam er nog niet. De WKtrofee was aanwezig op het circuit, maar bleef in de koffer van de FIA omdat Max Verstappen met zijn zevende plaats ver van de benodigde punten verwijderd bleef.

Dat zag iedereen natuurlijk al aankomen na de mislukte kwalificatie, waar de Nederlander door geklungel van zijn team niet verder kwam dan P8. Normaal al een verschrikkelijke startpositie in Singapore, maar helemaal op een maar traag opdrogende baan waar meer dan de helft van de wedstrijd op intermediates gereden werd. En toen het punt kwam dat het wél lukte op slicks, bleef het naast die ene droge strook van een wagen breed nog altijd bijzonder tricky om in te halen.

Dramatische weekend

Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nicholas Latifi, Zhou Guanyu, ze gleden er allemaal af. Alpinecoureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon strandden met ploffende motoren. En ook Lewis Hamilton, George Russell en Verstappen hadden hun momenten. De Nederlander, die bij de start slecht wegkwam en terugviel naar P12, had zich net terug geknokt naar de top vijf toen hij op verse slicks na de tweede herstart doorschoot bij het inhalen van Lando Norris. Een u-turn in de uitloopstrook en hij kon door, maar wel met een extra bezoekje aan de pits vanwege verrotte banden.

Zo restte Verstappen een halfuurtje stampen op softs. Hij wist nog knap op te klimmen van P14 naar P7, maar dat leverde hem niet meer dan 6 WKpunten op. Red Bullteammaat Sergio Pérez won de race, voor Charles Leclerc (Ferrari). Zo profiteerden Verstappens belangrijkste concurrenten optimaal van het dramatische weekend van de regerend wereldkampioen.

Niet dat de Orange Army hoeft te wanhopen, want met nog maar vijf races te gaan deed deze ene heel moeilijke wedstrijd hem ook weer niet heel veel pijn. Het gat blijft met 104 punten op Leclerc en 2 meer op Pérez onverminderd groot en de titel ligt nog steeds voor het oprapen. Volgende week in Japan krijgt hij weer een kans, twee weken daarna staat de GP van de Verenigde Staten in Texas op het programma.

Slecht begin

Verstappen had verder naar voren kunnen zitten, zei de coureur na de race. “Maar de vierde plaats zou het hoogst haalbare zijn geweest. Het was een slecht begin en ik heb geprobeerd auto’s in te halen, maar het is een superlastig circuit om dat op te doen,” aldus Verstappen. “Ik kwam op een gegeven moment in een redelijke positie en wilde Lando Norris inhalen op de slicks, maar zodra ik naast hem kwam, kwamen mijn voorwielen van de grond en blokkeerde ik.”

“Ik ben uiteindelijk in de punten gereden, maar dit is natuurlijk niet wat je wilt. Met die achtste startplek zet je jezelf in het gedrang en als je dan ook nog een slechte start hebt, lijkt het alsof alles gaat tegenzitten. Het is beter om deze race snel te vergeten en door te gaan naar de volgende in Japan.”