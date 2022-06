Max Verstappen heeft in Canada van niemand iets te vrezen: ‘Het gaat gewoon een stuk makkelijker’

Max Verstappen heeft de ‘Pole Position Award’ te pakken. Beeld REUTERS

“Ik weet dat zij achteraan staan, maar je moet gewoon altijd bezig zijn met je eigen prestaties.” Het was zo’n beetje het enige wat Max Verstappen na afloop van de kwalificatie zei over de situatie van zijn concurrenten. Zoals altijd focust de Nederlander zich op zichzelf, maar tegelijkertijd brengen zijn rivalen in de jacht op de wereldtitel hem in een ongekende luxepositie.

Zij blijven namelijk maar tegen problemen oplopen. Waar Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell nooit een serieuze rol heeft gespeeld in dit seizoen, kan ook Ferrari-coureur Charles Leclerc het hem al een tijdje niet meer lastig maken. Ja, de Monegask klopte hem de laatste weken dikwijls in de kwalificaties, waardoor Verstappen nog iets te winnen overhield. Maar in de races komt Ferrari veel tekort.

In de eerste plaats, omdat de auto’s niet betrouwbaar zijn. Leclerc start de Grand Prix van Canada namelijk alweer met zijn vierde motor, waardoor hij in de kwalificatie niets had om voor te strijden. Hij start op het Circuit Gilles Villeneuve achteraan. “Nee, ik had niet verwacht dat betrouwbaarheid zo’n groot item zou zijn dit jaar,” gaf Verstappen zaterdagavond aan. “Niet bij onszelf aan het begin van het jaar en niet bij Ferrari nu.”

Die betrouwbaarheidsproblemen bij hemzelf voelen alweer als een eeuwigheid geleden. Het weerhield hem ervan te finishen in de eerste en de derde race van dit seizoen, waardoor hij in Australië tegen een fikse achterstand op Leclerc aankeek. Maar inmiddels start hij vanaf pole position in Montréal in een race waarin hij naar een nog comfortabelere voorsprong in het WK kan rijden. “Ik heb zelf al mijn problemen gehad en ik probeer nu gewoon zo constant mogelijk door te gaan.”

Dominant

En dat gaat dus vlekkeloos. Hij won vier van de laatste vijf grands prix en lijkt ook in Canada voor niets of niemand te hoeven vrezen. “Het gaat het hele weekend gewoon al een stuk makkelijker,” concludeerde hij zelf ook. “Dat is natuurlijk altijd goed. Als je kijkt naar de longrun in de vrije trainingen van vrijdag, zit het nog wel dicht bij elkaar tussen ons en Ferrari, dus met Carlos Sainz (die vanaf de derde positie start, red.) kan het nog een interessante race worden. Fernando Alonso (die achter Verstappen tweede werd in de Canadese kwalificatie, red.) is in de race denk ik geen concurrentie.”

Het is hoe dan ook veelzeggend. Hij moet in Montréal in eerste instantie rekening houden met de nummers 5 en 11 in de WK-stand, mannen die al op grote achterstand van hem staan. Terwijl hij zelf deed wat hij al een tijdje wilde: óók domineren in de kwalificatie. Verstappen was dit seizoen tot zijn eigen ergernis alleen nog maar de snelste geweest in Imola, maar nu was hij een klasse apart. Focussend op zichzelf zorgt hij er momenteel voor dat zijn dominantie grote vormen aanneemt.

En als hij toch even over zijn schouder kijkt, ziet hij dat de mannen die hij in de titelrace nog in zijn kielzog heeft, in Canada ver achter hem staan. Leclerc dus vanwege een gridstraf, Perez omdat hij crashte tijdens de kwalificatie. Het is de perfecte uitgangspositie om een nieuwe tik uit te delen in de strijd om de wereldtitel.