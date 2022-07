Max Verstappen haalt in, spint en wint alsnog op grootse wijze in Hongarije

Max Verstappen (l) gaat met tachtig punten voorsprong in het wereldkampioenschap de zomerstop in. Beeld REUTERS

Het zou lastig worden om nog naar het podium te rijden, was de verwachting van de Nederlander zelf op de avond voor de race. Maar, gekozen voor een nieuwe motor om de kans op problemen flink te verkleinen, werden het gewoon zeventig vlekkeloze rondjes voor de regerend wereldkampioen. Een goede start, waarbij hij er óók voor moest zorgen dat hij zonder problemen de eerste bocht door kwam, bracht hem al meteen naar plek acht.

Een stuurfoutje van Fernando Alonso zorgde ervoor dat hij nog een plek cadeau kreeg, waarna ook Esteban Ocon en Lando Norris geen partij voor hem waren. De perfecte strategie deed de rest voor Red Bull en Verstappen.

Leclerc kansloos

Rondom de tweede pitstops kantelde de race volledig richting Verstappen en Red Bull. Hij was van start gegaan op de zachte band, daarna kon de Nederlander twee keer naar mediums wisselen. Ferrari, gestart op mediumbanden, koos voor een andere strategie. Leclerc had, met nog ruim dertig ronden te gaan, al twee sets mediumbanden gebruikt en ging naar de harde band. Het gaf Verstappen ineens een groot voordeel ten opzichte van zijn belangrijkste concurrent in de strijd om de wereldtitel.

Het duurde dan ook niet lang voordat Verstappen Leclerc had ingehaald. Hij liet de Monegask volkomen kansloos. Ook omdat Carlos Sainz en Lewis Hamilton langer doorreden op hun tweede set banden en veel terrein verloren.

Foutje zonder gevolgen

Zelfs een zeldzaam foutje van Verstappen bracht hem niet in gevaar. Toen hij spinde, een rondje om zijn as draaide, maar wel op de baan bleef, kon Leclerc hem weer voorbij. Om vervolgens opnieuw ingehaald te worden door Verstappen, die even later inderdaad de leiding in de wedstrijd kreeg en heel snel een comfortabele voorsprong had.

En dus moest de spanning in de Formule 1 wéér vooral gezocht worden áchter Verstappen. En daar ontstond er een prachtig gevecht tussen Mercedes en Ferrari. Een duel dat, vooral op strategie, met overmacht werd gewonnen door de Duitse renstal. Leclerc had alle moeite van de wereld met zijn harde banden, werd ingehaald door George Russell en besloot zelfs nog een extra pitstop te maken, waarmee Ferrari toegaf een tactische blunder te hebben gemaakt.

Ook bij Sainz was de strategie verder van optimaal. Hij reed de laatste fase van de race op zachte banden, maar wisselde daar veel eerder naartoe dan Hamilton deed. En zo had Hamilton met dezelfde strategie als Sainz toch een heel groot voordeel ten opzichte van de Spanjaard. Hij reed gestaag naar de Ferrari-coureur toe, haalde hem in en kon vervolgens zelf zijn van pole position gestarte teamgenoot nog voorbij. Zo werden de Mercedes-coureurs tweede en derde en die van Ferrari vierde (Sainz) en zesde (Leclerc, een plek achter Sergio Perez).

Genadeklap

Het gebeurde allemaal dus op gepaste afstand van Verstappen. Zelfs nadat hij vanaf plek 10 moest starten, op een circuit waarvan hij dacht dat hij het er moeilijk zou krijgen, was de Nederlander een klasse apart. Mochten zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel de hoop niet al hebben opgegeven, dan hebben ze nu wéér een mokerslag ontvangen. Misschien zelfs de genadeklap.

“Ik kan het echt niet geloven,” begon Verstappen aan het interview na afloop met oud-coureur David Coulthard. “We hoopten in de buurt van het podium te kunnen komen. De condities waren tricky, maar we hadden een goede strategie en deden de juiste dingen op de belangrijke momenten.”

Als grote winnaar van de eerste seizoenshelft gaat Verstappen nu de zomerstop in. Of hij net als zoveel Nederlanders de caravan van stal haalt? “Dat is wat een normale Dutchie zou doen, dus misschien moet ik dat maar weer eens oppakken,” sloot de wereldkampioen lachend af.