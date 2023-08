Max Verstappen blijft ook in Zandvoort koelbloedig: ‘De druk staat er altijd op hier’

Beeld Pro Shots/Thomas Bakker

Zijn collega’s stonden zij aan zij toen ze luisterden naar het Nederlandse volkslied. Een aantal van de belangrijkste mensen rond de organisatie van de Dutch Grand Prix waren ook naast elkaar opgesteld. Zelfs André Rieu werd geflankeerd door een enorm orkest en een groot koor. Alleen Max Verstappen had in letterlijke zin niemand aan zijn zijde. In zijn eentje stond hij in het middelpunt, centraal opgesteld in het tafereel voorafgaand aan de race op het circuit van Zandvoort.

Figuurlijk gezien deden meer dan honderdduizend mensen er alles aan om hem te steunen, hem juist niet het gevoel te geven dat hij er alleen voor stond. Maar Red Bullteambaas Christian Horner gebruikte juist dat ene moment van eenzaamheid om te schetsen wat er allemaal op zijn coureur afkwam voorafgaand aan zijn thuisrace. “Je kon aan zijn gezicht zien dat het een groots moment voor hem was,” zei Horner na afloop van de race in Zandvoort. “Als honderdduizend mensen het volkslied voor je zingen, als de koninklijke familie vlak voordat je in je auto stapt bij je langs komt, als je al die verwachtingen van iedereen hier op het circuit voelt, is dat een groot moment. Natuurlijk voelde hij dat, hij is geen robot.”

Zelf ontwijkt hij het woord meestal, maar nu nam Verstappen het zelf ook eens in de mond. Toen hij, dolblij met zijn overwinning in de Grand Prix van Nederland, op het circuit antwoord gaf op de vragen van voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde, begon hij over het verwachtingspatroon. “De druk staat er natuurlijk altijd op hier,” bevestigde hij. De tweevoudig wereldkampioen, de man die zoveel Nederlanders enthousiast heeft gemaakt voor de Formule 1, die er hoogstpersoonlijk voor verantwoordelijk is dat zijn raceklasse sinds een paar jaar weer in Nederland neerstrijkt, móést in Zandvoort winnen.

Speels gemak

Het is wat iedereen van hem verwachtte, waar al die mensen voor naar de Noord-Hollandse badplaats waren gekomen. En dat is logisch. Want Verstappen deed in 2021 en 2022 ook al wat iedereen van hem verlangde en wint inmiddels al meer dan een jaar lang vrijwel elke grand prix waarin hij start. Soms met speels gemak, waardoor Mercedescoureur George Russell voorafgaand aan de race in Zandvoort al voorspelde dat de Nederlander ‘een zondagsritje’ zou gaan rijden waarin hij vrolijk naar het publiek kon zwaaien.

Hoe begrijpelijk de hoge verwachtingen ook zijn, er zomaar even aan voldoen blijft een hels karwei. Zeker dit weekend kwam het Verstappen ook niet aanwaaien. “Het was een van de moeilijkste races om te winnen,” benadrukte hij. “Ook al heb je de beste auto, dan nog is het niet vanzelfsprekend dat je het altijd afmaakt. Het was dit weekend makkelijk om een verkeerde beslissing te nemen. Het is allemaal niet zo eenvoudig.”

Verstappen moest meerdere keren laten zien dat hij van de buitencategorie is. Tijdens de kwalificatie en tijdens de race. “Hij raakte tijdens zijn eerste ronde in de eerste kwalificatiesessie van de baan,” aldus Horner, die vond dat zijn pupil geweldig met de druk was omgegaan. “Daarna werd hij geblokt en hing er een zwarte wolk boven het circuit. Veel coureurs zouden zichzelf op zo’n moment verliezen in de paniek om zo snel mogelijk een snelle ronde neer te zetten. Maar hij heeft zijn hoofd erbij gehouden. En dat heeft hij vervolgens het hele weekend gedaan. Hij was fenomenaal.”

Kippenvel

De wereldkampioen toonde zijn klasse dus kort nadat hij volledig besefte hoeveel er van hem gevraagd werd. Nadat het volkslied voor de race benadrukte dat hij in zijn eentje een hele massa fans tevreden moest gaan stellen. “Ik had kippenvel op dat moment,” gaf hij later toe. “De sfeer was ongelooflijk. Het was supermooi om te zien dat al die fans er weer bij waren, dat ze er zijn in goed weer en in slecht weer. Die omstandigheden maakten het niet makkelijk voor ons. We moesten steeds de juiste beslissing nemen. Ik ben heel erg blij dat dat is gelukt.”

Die blijdschap zal dit keer meer dan ooit ook een vorm van opluchting geweest zijn. Want hoewel de verwachtingen al een tijdje enorm zijn, was de druk die hij in Zandvoort op zijn schouders moet hebben gevoeld van de overtreffende trap. Max Verstappen heeft andermaal aangetoond hoe goed hij daarmee kan omgaan.