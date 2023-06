Maurice Steijn sprak al vijf weken geleden voor het eerst met Ajax

De nieuwe hoofdtrainer Maurice Steijn (rechts) en directeur voetbalzaken Sven Mislintat tijdens een presentatie in de Johan Cruijff Arena. Beeld ANP

Rond 10 mei had de toenmalige Spartatrainer een eerste gesprek met Mislintat, ruim drie weken voordat John Heitinga te horen kreeg dat Ajax niet met hem verder wilde als coach. Steijn sprak ook nog met Edwin van der Sar, die eind mei opstapte als algemeen directeur. Vorige week dinsdag hoorde hij dat Ajax definitief met hem in zee wilde gaan. “Ik ben superblij dat de keuze op mij is gevallen.”

Net als veel voetbalkenners was Steijn aanvankelijk zelf ook verbaasd dat Ajax bij hem aanklopte. “Ik had niet verwacht dat Ajax dit jaar bij mij zou uitkomen.” Twee weken geleden lichtte hij de directie van Sparta in dat er een mogelijke kaper op de kust was, waartegen een verbeterde aanbieding van de Rotterdammers het zou afleggen.

Een voornaam deel van zijn gesprekken met Mislintat draaide om de vraag in hoeverre Steijn met Ajax in staat zal zijn dominant voetbal te spelen. “Dat kan ik wel,” aldus Steijn. “Ik heb dat ook nagestreefd met Sparta, we hebben altijd voor de winst gespeeld.”

Dat dat niet altijd tot uitdrukking kwam op het veld komt omdat hij soms tegenover ploegen stond met betere spelers, aldus Steijn. “Met de begroting van Sparta (13 miljoen tegen 160 miljoen bij Ajax, red.) weet je dat bepaalde ploegen meer kwaliteit hebben. Nu kom je in de situatie waarin jij de beste spelers hebt.”

Jonge talenten

Langs diezelfde lijn pareerde hij kritiek op het geringe aantal jeugdspelers dat onder zijn hoede is ingepast. Bij zijn eerdere clubs was doorgaans geen sprake van jongeren die meteen konden aanhaken bij het eerste elftal.

De Hagenaar, die naast Sparta ook NAC en VVV onder zijn hoede had, heeft begrip voor critici die hem verwijten geen ‘Ajax-dna’ te hebben. “Dat is een gegeven.” Hij hoopt daar door de komst van oud-Ajacied Hedwiges Maduro als zijn assistent, wat overigens nog geen voldongen feit is, een mouw aan te passen. “Hedwiges ís Ajax, hij weet waar de ploeg en Ajax voor staan. Hij belichaamt wat ik ontbeer in dit verhaal.”

Als zijn kernwaarden noemde hij het op de juiste plek zetten van spelers, het creëren van een veilige werkomgeving en het belang van teamplayers. “Het is een combinatie van factoren. Dat kwam dit jaar bij Sparta tot uiting en dat kwam ook door de goede spelers die daar waren.”

Aanhaken bij Europese top

Zijn streven voor komend seizoen is het landskampioenschap en weer aanhaken bij de Europese top. Op de vraag of hij zal kunnen omgaan met de grote druk bij een topclub, zei Steijn ‘vooral mezelf’ te willen blijven. “Ik zal er heel nuchter mee omgaan.”