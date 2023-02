Matthijs de Ligt werd voorbijgeflitst door de Grote Onverdedigbare

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 7+ voor Matthijs de Ligt

De Ligt speelde best goed. Het buitenspel gegeven doelpunt van Mbappé, buitenspel voor Nuno Mendes, heb ik vijf keer teruggekeken. Nog steeds is me niet duidelijk of Mbappé die bal erin schiet of Matthijs de Ligt. In elk geval werd Matthijs voorbijgeflitst door de Grote Onverdedigbare. PSG wordt alom gehaat, merkte ik aan de verslaggeving en zag ik op Twitter. Het is een soort combinatie van antikapitalisme en Arabifobie. Ik lijd er niet aan, ik vond de tactiek van Galtier goed doordacht en het voetballen van Mbappé oogstrelend. PSG had pech met de blunder van Donnarumma. De jongen keepte uitstekend, alleen het schot van Coman ging onder hem door. Die laatste juichte niet, dus ik dacht dat de scheids had gefloten. Niet juichen is zo verwarrend. Thomas Müller haatte PSG duidelijk niet toen hij Mbappé troostte met zijn afgekeurde goal.

Matthijs de Ligt (midden). Beeld Sarah Meyssonnier/REUTERS

