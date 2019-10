Matthijs de Ligt uit vorm? ‘Hij moet zich niet gek laten maken’

Zijn interlands bij Oranje moesten het vertrouwen een boost geven, maar het spel van Matthijs de Ligt (20) zorgde juist voor nieuwe twijfels. De verdediger stoeit zichtbaar met zijn vorm. ‘De moeilijkheid schuilt in de cultuurverschillen.’

In de catacomben van het Dinamostadion in Minsk was Matthijs de Ligt afgelopen zondagavond weer helemaal Matthijs de Ligt. In prima volzinnen gaf de verdediger in een rustig betoog aan dat hij nog niet zijn gewenste vorm had gevonden.

“Waar het aan ligt? Als ik hét antwoord had, zou ik heel veel jonge talenten kunnen helpen, maar nee, het is lastig. Het enige wat je kan doen is hard werken en je best doen. Vorm is een apart begrip, maar het soort onoverwinnelijkheidsgevoel dat ik vorig seizoen bij Ajax had, heb ik nu nog niet. Op dit moment valt het kwartje de verkeerde kant op.”

De Ligt (20) is zichzelf buiten de lijnen, realistisch, nuchter en welbespraakt, maar zoekt zichzelf momenteel even op het veld. Bij Juventus ging het in de voorbije weken steeds iets beter, maar zijn twee optredens met het Nederlands elftal gaven allerminst een voldaan gevoel. Het is symbolisch voor de periode waarin hij verkeert. Hoe graag De Ligt ook wil, geest en lichaam stoeien geregeld opzichtig als de bal in zijn buurt komt. “Toch hoeft helemaal niemand zich zorgen te maken over Matthijs,” zegt Lasse Schöne resoluut.

Net als De Ligt liet hij afgelopen zomer zijn vertrouwde omgeving achter om in Italië te gaan voetballen. De Deen speelt eind oktober met zijn nieuwe club Genoa tegen het Juventus van De Ligt. Hij volgt zijn voormalige ploeggenoot op de voet en ervaart dat een transfer naar de Serie A heel veel losmaakt. “En bij mij is de situatie dan nog heel anders, want ik heb geen gigantisch prijskaartje om mijn nek hangen. Matthijs wel, en dat brengt druk met zich mee. Bij Ajax was voor hem alles vertrouwd, als kind van de club ging het vaak vanzelf. Matthijs is pas 20 jaar, dat vergeten veel mensen. Toch gaat hij zeker slagen. Er zit bij hem een goede kop op en voetballend heeft iedereen zijn talent wel gezien. Gewoon rustig blijven en je niet gek laten maken.”

Hiërarchie

Hedwiges Maduro snapt het gevoel van De Ligt. De 18-voudig international was drie jaar ouder toen hij in 2008 Ajax inruilde voor Valencia. Een nieuwe omgeving, bij een grote club in een topcompetitie. “De moeilijkheid schuilt in de cultuurverschillen,” zegt Maduro. “Dat wordt in Nederland onderschat. Het volledige leven van De Ligt is veranderd. Wanneer hij traint, hoe hij traint, met wie hij traint, maar denk ook aan: hoe laat hij eet, het vele reizen, de onbekende taal, de hiërarchie in de kleedkamer. Eigenlijk begint hij helemaal opnieuw en is het zaak om het ritme te vinden waar hij zich comfortabel bij voelt.”

Op dat vlak ziet Maduro een duidelijk verschil met Frenkie de Jong. “Bij Frenkie was zijn transfer in februari beklonken. Die kon de taal leren, huizen zoeken en vervolgens de hele voorbereiding meemaken. Dat gaf rust. De Ligt tekende half juli en moest halsoverkop in het vliegtuig stappen voor een tour door Azië. Opeens was zijn leven heel hectisch. Hij heeft een aanpassingsperiode nodig, maar moet tegelijkertijd presteren. Dat is de tegenstrijdigheid waar hij nu mee te maken heeft.”

Wat de oplossing is? “Dingen die simpel lijken, gaan nu net verkeerd. Dat is vorm. Maar die periodes horen in het leven van een voetballer. Ook Messi en Ronaldo hebben weleens mindere fases, maar dan opeens zijn ze er weer. Dat zal ook voor De Ligt gelden, want hij heeft veel kwaliteiten. Het is hopen op die ene wereldpot, die hem over het dode punt heen helpt.”